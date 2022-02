Serie A2 – Assigeco Piacenza sconfitta nel finale punto a punto: JB Monferrato vince 79-75

La Jb Monferrato si mette alle spalle la delusione del derby perso contro la storica rivale Biella, tornando a vincere in casa nel campionato di Serie A2 contro una coriacea Assigeco Piacenza (79-75).

La partita fatica a sbilanciarsi in favore di una parte o dell’altra, con un sostanziale equilibrio nel punteggio e nello sviluppo del gioco in campo che si mantiene tale per quasi tutti i primi 20′. L’allungo che scombina un po’ i piani di pareggio a pochi minuti dall’intervallo è di marca ospite, con l’Assigeco che riesce a rientrare negli spogliatoi sul +7 (45-38). La Novipiù ritorna sul parquet con la netta intenzione, messa in pratica pur con qualche sbavatura qua e là, di riprendersi in mano la gara nella ripresa. L’avvicinamento e il controsorpasso non avvengono subito nel terzo quarto (65-64 per gli emiliani) ma prendono definitivamente forma in quello conclusivo.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO-UCC ASSIGECO PIACENZA 79-75

(25-23; 13-22; 26-20; 15-10)

MONFERRATO: Sarto 18, Martinoni 14, Okeke 2, Williams 17, L. Valentini, Leggio 10, Hill-Mais 10, Formenti 8, Bertola ne, Lomele ne, Sirchia ne. All. A. Valentini

PIACENZA: Sabatini 17, Carr 12, Devoe 14, Gajic, Guariglia 7, Querci 14, Pascolo 6, Galmarini 3, Seck 2, Deri. All. Salieri