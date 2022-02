Serie B – La Canottieri Ongina va sotto poi reagisce: 3-1 al Valtrompia

Ritorno in campo con il sorriso per la Canottieri Ongina, che inaugura il 2022 agonistico con tre punti pesanti in serie B maschile centrati sabato a Bovezzo (Brescia) contro il Valtrompia Volley nella quinta giornata di ritorno del girone C. Nel match designato dal calendario rimodulato dalla Fipav dopo la lunga sosta per fronteggiare la pandemia, la squadra di Gabriele Bruni (ex di turno insieme al regista giallonero Thomas Ramberti) ha saputo conquistare il bottino pieno, reagendo bene a un avvio-choc (25-11 per i bresciani nel primo set).

Top scorer di giornata nella metà campo piacentina, l’opposto Henry Miranda (20 punti) che ha dato vita a un bel duello a distanza con il pari ruolo Burbello (stessi punti). In più, in casa giallonera doppia cifra per lo schiacciatore Daniel Bacca (13 punti).

VALTROMPIA VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(25-11, 18-25, 23-25, 21-25)

VALTROMPIA VOLLEY: Sorlini 11, Agnellini 8, Burbello 20, Montanari 8, Signorelli 9, Spagnuolo 2, Rosati (L), Ghirardi, Marchetti 2. N.e.: Gamba, Gnutti (L), Niccoli. All.: Peli

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti, Bacca 13, De Biasi B. 6, Miranda 20, Caci 9, Fall 9, Cereda (L), Paratici 1, Piazzi 1, Zorzella, Ousse 2, De Biasi M.. All.: Bruni

ARBITRI: Di Gaetano e Bacchella

Risultati

Imecon Crema-Unitrento Volley 0-3

Valtrompia Volley-Canottieri Ongina 1-3

Acv Miners-Ks Rent Trentino 1-3

Radici Cazzago-Mgr Grassobbio 3-1

Volley Cavaion-Policura Lagaris 3-0

Gabbiano Mantova-Arredopark Dual Caselle 3-0

Classifica

Gabbiano Mantova 32, Canottieri Ongina 28, Unitrento Volley 26, Arredopark Dual Caselle 24, Valtrompia Volley 19, Radici Cazzago 15, Ks Rent Trentino, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Volley Cavaion 12, Policura Lagaris 0.