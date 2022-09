Serie A2 – Assigeco Piacenza straripante sulla JuVi Cremona, ma ai quarti passa la Vanoli

Ottima prestazione dell’Assigeco Piacenza che batte comodamente Ferraroni JuVi Cremona Basket nella terza ed ultima partita di Supercoppa. I padroni di casa si presentano al match dopo due test convincenti: la settimana scorsa la squadra ha perso di misura contro Blu Basket Treviglio, mentre mercoledì è arrivato il primo trionfo stagionale contro la Vanoli Cremona. Gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma a differenza delle altre due partite di Supercoppa non hanno mai dato l’impressione di poter incidere sul match. Il canovaccio della partita appare chiaro fin dai primi minuti, con i biancorossoblù che difendono aggressivi e sfruttano al meglio le tante palle perse della formazione cremonese. Altro aspetto positivo è l’equilibrio nel gioco offensivo dei ragazzi di Stefano Salieri, con tutti e cinque i titolari in doppia cifra per punti segnati.

Nonostante la grande prova l’Assigeco termina al secondo posto del girone, per cui non proseguirà il percorso in Supercoppa. Nonostante la mancata qualificazione restano gli ottimi segnali dati dalla squadra in queste tre complicate partite prima dell’inizio ufficiale del campionato.

Il tabellino

Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 17 (3/6, 2/3), Nemanjia Gajic 16 (0/2, 4/7), Brady Skeens 20 (7/9, 1/1), Jacopo Soviero 0 (0/0), Federico Miaschi 18 (2/7, 4/10), Lorenzo Querci 6 (0/2, 2/4), Davide Pascolo 10 (5/9, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0), Matteo Gherardini 2 (1/1), Milos Joksimovic 0 (0/1 da tre), Giorgio Franceschi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Ferraroni JuVi Cremona Basket: Gabriele Spizzichini 0 (0/3 da tre), Brayon Blake 9 (1/3, 2/5), Antonio Iannuzzi 4 (2/4, 0/0), Ferdinando Nasello 4 (2/5, 0/1), Davide Reati 6 (0/1, 2/4), Alfredo Boglio 10 (2/3, 2/4), Niccolò Giulietti 10 (2/2, 2/3), Marko Milovanovic 17 (1/2, 5/8), Trevon Allen 12 (3/9, 1/5), Luca Vincini 0 (0/1 da due)

All.: Alessandro Crotti (assistenti: Gianluca De Gennaro, Elvis Vacchelli)

Le parole di coach Salieri