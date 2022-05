Serie A2 – L’Assigeco Piacenza ad uno snodo decisivo: stasera Gara3 dei quarti playoff a Ferrara

In una serie play off al meglio delle cinque partite, il pareggio dopo le prime due rende gara-3 uno snodo decisivo, sia tecnico che psicologico, da affrontare al massimo delle energie e della voglia di vincere. Sono i fattori che accompagnano l’Assigeco Piacenza alla palla a due di stasera (20.30) alla “Giuseppe Bondi Arena” casa della Top Secret Ferrara, brava a reagire allo stop di gara-1 con la rimonta dell’ultimo quarto di gara-2.

Il confronto di questa sera, prevedibilmente duro ed equilibrato con la fase difensiva da ambo le parti che può diventare il fattore chiave, può decidere il destino della serie dei quarti di finale. L’Assigeco è sempre senza Cesana ma conta sull’efficace apporto di Sabatini e DeVoe sul perimetro aspettandosi molto da Guariglia e Psacolo all’ombra del canestro.

«In gara-3 a Ferrara, il momento importante della serie, difficilmente si può ripresentare la situazione di grande vantaggio creata in gara-1 o sarà agevole realizzare un break positivo come martedì scorso. E’ più ipotizzabile attendersi un confronto equilibrato, da vivere con intensità punto a punto. Per cui, da parte nostra, servirà essere molto aggressivi e determinati fin dalla palla a due cercando di mettere in gioco le caratteristiche migliori del nostro basket. Senza farci condizionare mentalmente dai verdetti delle prime due puntate della serie».

«La serie è in parità. I ragazzi hanno ampiamente dimostrato di potersela giocare fino in fondo. Approcciamo la trasferta a Ferrara con la determinazione necessaria per puntare a vincere. Desideriamo fare di tutto per riportare la serie a Piacenza. È fondamentale girare immediatamente pagina dopo gara-2, soprattutto dal punto di vista mentale. Alla quarta sfida stagionale le squadre si conoscono bene, sono poche le situazioni inedite, ma a ogni gara va inserito qualche piccolo accorgimento che in ogni caso non muta la sostanza. Ci aspetta un impegno tosto che si deve giocare anche dal punto di vista psicologico. Non solo atletico».