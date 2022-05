Trovato senza vita nella sua abitazione, 87enne era deceduto da almeno una settimana

Non lo vedevano da alcuni giorni e così i vicini di casa hanno allertato i soccorsi. L’uomo, in effetti, era senza vita nella sua abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana fa. Si tratta di un uomo di 87 anni residente in via Cantarana, a Piacenza. I vicini, insospettiti dal fatto di non vederlo da giorni, e dal momento che l’anziano non rispondeva al citofono, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento. L’87enne era senza vita: le condizioni del corpo sarebbero compatibili con un decesso avvenuto diversi giorni prima. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.