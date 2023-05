Serie A2 – L’Assigeco Piacenza si prepara a un’altra battaglia: è già tempo di pensare a Gara 2

Il primo capitolo della serie playoff tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Assigeco Piacenza ha visto concludersi con il lieto fine per i padroni di casa, ma adesso è già tempo di voltare pagina. Ricaricare le energie è un “must” perché lunedì sera le due squadre si riaffronteranno per gara-2, sempre in terra toscana prima di spostarsi a Piacenza. L’esordio ai playoff ha dato buone indicazioni a coach Stefano Salieri, con i suoi ragazzi che hanno lottato per una grande fetta di partita nonostante le rotazioni ridotte, anche se per ottenere una preziosissima vittoria in trasferta sarà necessario giocare ai limiti della perfezione per tutti i quaranta minuti.

Il focus su Pistoia

Con un record di 18 vittorie e 6 sconfitte, la regular season della Giorgio Tesi Group Pistoia ha decisamente confermato le alte aspettative di inizio stagione, concludendo al secondo posto nel Girone Rosso a pari punti con la Benedetto XIV Cento. La squadra allenata da coach Nicola Brienza ha tuttavia incontrato più difficoltà nella fase a orologio, e anche a causa di qualche infortunio è rimasta ai piedi del Girone Giallo. Nella posizione di playmaker i biancorossi possono schierare Lorenzo Saccaggi, capitano della squadra al terzo anno in Toscana, mentre al suo fianco troveremo Zach Copeland, guardia americana dal grande potenziale offensivo.

L’ala piccola sarà Carl Wheatle, inglese di formazione italiana che ha sfiorato la doppia doppia di media in stagione, e lo statunitense Jordon Varnado, primo violino della squadra da poco guarito da un guaio fisico nelle scorse settimane. Sotto canestro ci sarà Angelo Del Chiaro, centro classe-2001 dall’imponente stazza fisica. Le principali armi in uscita dalla panchina per coach Brienza saranno le guardie Gianluca Della Rosa e Matteo Pollone, anch’egli recuperato dopo un infortunio. A dare il cambio alle ali del quintetto ci sarà Gabriele Benetti, mentre come secondo pivot i biancorossi potranno contare sull’esperienza di Daniele Magro. Chiudono il roster il giovane Gregorio Allinei e l’estone Tormi Joonatan Metsla.

Pistoia ha vinto gara-1 (88-77) ed è avanti 1-0 nella serie.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).