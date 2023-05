Serie A2 – Una stoica Assigeco Piacenza esaurisce la benzina nel finale: Gara 1 è di Pistoia

Inizia con una sconfitta il cammino nei playoff per l’Assigeco Piacenza. Gara-1 dei quarti di finale sul parquet del PalaCarrara della Giorgio Tesi Group Pistoia non sorride ai biancorossoblu di coach Stefano Salieri, comunque autori di una superlativa prova viste le diverse assenze.

Sempre senza Skeens, con Gajic fermato da un risentimento muscolare in settimana, un Cesana in campo per pochi minuti ancora dolorante a causa del colpo rimediato due settimane fa a Bologna e un Soviero costretto a uscire anzitempo per problemi di falli, l’Assigeco ha lottato con e unghie e con i denti cercando di reggere con l’aggressività all’impatto fisico dei padroni di casa e giocando continuamente in velocità nella metà campo offensiva, proponendo una prova di altissima qualità per trentacinque minuti per poi crollare nel finale sotto i colpi di un Della Rosa micidiale da oltre l’arco, Magro e Varnado. A Piacenza non bastano i 19 di McGusty e i 16 a testa di Miaschi e Sabatini. I biancorossoblu avranno però un’altra opportunità di invertire il fattore campo: già lunedì sera alle 20:45 si scende in campo per gara-2.

Le parole di Salieri

“È stata una chiara partita da playoff che noi abbiamo affrontato a viso aperto, dove l’intensità è stata altissima per tutti i quaranta minuti. Pistoia è stata brava a colpirci nel pitturato, dove l’assenza di Skeens ci ha creato un buco importante. Nel momento in cui siamo rimasti lì abbiamo tenuto il punteggio in equilibrio, poi nel finale c’è stato un break importante dovuto a tanti rimbalzi in attacco e qualche nostro errore di troppo e a un calo di energie. La prestazione è stata positiva: paghiamo le tante assenze”.

Pistoia – Assigeco Piacenza 88-77

(21-20; 20-17; 22-27; 25-13)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Saccaggi 15, Copeland 16, Wheatle 2, Varnado 21, Magro 17, Della Rosa 15, Del Chiaro 2, Benetti, Pollone. Ne: Gregorio Allinei, Tormi Joonathan Metsla, Mattia Farinon. All: Brienza

Assigeco Piacenza: Sabatini 16, McGusty 19, Miaschi 16, Querci 8, Pascolo 12, Soviero, Galmarini 6, Cesana, Gajic. Ne: Matteo Gherardini, Milos Joksimovic. All: Salieri