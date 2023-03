Serie A2 – L’Assigeco Piacenza vola ad Agrigento per il primo match point playoff – AUDIO

Recuperate le energie con il turno di riposo della scorsa settimana l’UCC Assigeco Piacenza torna in scena nel campionato di Serie A2 Old Wild West imbarcandosi sull’aereo direzione Agrigento per il match in programma domenica 5 marzo alle ore 18:00 sul parquet del caldissimo PalaMoncada. È una partita che può rivelarsi fondamentale per i ragazzi di coach Stefano Salieri, che affrontano una formazione in scia ai biancorossoblu in classifica in settima posizione, in grado di restare imbattuta sul proprio parquet per quattro mesi, e che in caso di vittoria certificherebbe matematicamente l’accesso alla post-season per il secondo anno consecutivo.

Ripartire da ciò di buono fatto con Treviglio potrebbe essere un’ottima soluzione, come sottolineato dall’allenatore bolognese

Il focus su Agrigento

Dopo due anni di purgatorio in Serie B per via dell’autoretrocessione al termine della stagione 2019/2020 la Moncada Energy Agrigento è tornata in Serie A2 e si sta rivelando un’autentica sorpresa di questo campionato che la vede al settimo posto in classifica con un record di 10 vittorie e 11 sconfitte. Lo starting five della formazione di coach Devis Cagnardi può contare sulle abilità e la precisione di Alessandro Grande, reduce da una prestazione da 32 punti e terzo miglior realizzatore del Girone Verde, che va a comporre il backcourt titolare insieme all’americano Daeshon Francis, guardia dalle spiccate doti atletiche l’anno scorso in Ucraina.

Negli slot di ala troviamo Lorenzo Ambrosin, tornato in terra sicula lo scorso maggio dopo il triennio 2017-2020 e che viaggia a più di 15 punti di media, e il capitano nonché bandiera del club Albano Chiarastella, alla decima stagione con la canotta di Agrigento. Chiude il quintetto il rookie americano Kevin Marfo, big man cresciuto a Brooklyn reduce da una carriera collegiale a Quinnipiac. Dalla panchina escono il fedelissimo di coach Cagnardi Matteo Negri, Cosimo Costi, mattatore nel match d’andata con 17 punti a bersaglio, e il classe 2002 estone Mait Peterson, alla sua seconda stagione in Sicilia. Chiudono il roster i giovani Luca Bellavia, Sadio Toure e Nicolas Mayer.

Nel match d’andata successo Assigeco per 102-82.

Come seguire la partita

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.