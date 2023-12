Serie A2, Assigeco Piacenza made in Italy: Cento battuta 77 a 59

Nella quattordicesima giornata del Girone Rosso di Serie A2 l’Assigeco Piacenza batte Cento tra le mura amiche del PalaBanca con il punteggio di 77 a 59. Una grande prova di Piacenza, che raccoglie un altro successo dopo la vittoria arrivata mercoledì contro Udine. Nonostante la serata no al tiro da parte della coppia americana (Miller in particolare, limitato da problemi di falli) ed un secondo quarto da soli 8 punti segnati, i ragazzi di Salieri giocano una partita di carattere e riescono con un grande ultimo periodo a scrollarsi di dosso la resistenza di Cento, che ha dato filo da torcere per tutto il corso della partita.

Primo Quarto 26-20

Dopo 5′ il punteggio vede avanti Cento: 10-7. Bel recupero di Sabatini, già 4 punti per lui. Partita molto equilibrata, ottimo avvio per Veronesi, che ha segnato 7 dei 14 punti dei biancorossoblù. Stoppatona di Miller su Mussini. Ancora Veronesi! A segno con la tripla. Altra rubata di Sabatini, che dà il via al contropiede: D’Almeida appoggia per il 26-20 con cui si chiude il primo quarto tra Assigeco Piacenza e Cento.

Secondo Quarto 34-36

Timeout immediato di Cento dopo il primo attacco di Piacenza, conclusosi con una schiacciata di D’Almeida piuttosto libero. Per adesso entrambi gli americani dell’Assigeco sono ancora fermi a quota 0 punti segnati, Veronesi invece già in doppia cifra con 12 marcature. Serpilli scheggia il ferro. 31 a 24 quando siamo a metà esatta del secondo quarto. Primi punti di Skeens, che cattura il rimbalzo lo converte in canestro e subisce il fallo. Bruttini stavolta ha la meglio su Skeens, canestro e timeout chiamato da Salieri. Cento impatta quota 34 e si porta avanti sul finire di quarto: Mussini precisissimo dalla lunetta ed il primo tempo finisce 34-36.

Terzo Quarto 53-47

Palumbo sbaglia un facile appoggio, dall’altra parte a segno Querci. Torna in campo Filoni. Secondo errore di fila per Palumbo. Fallo di Mussini su Sabatini, 39-36. Sbagli la tripla Veronesi, 41-39. Bonacini di forza si prende due punti mentre torna in campo Miller nonostante i 3 falli. D’Almeida in lunetta: 2 su 2. Si sblocca Miller con la tripla dall’angolo. Assist di Gallo per il canestro in avvicinamento di Bonacini proprio sul fil di sirena: Assigeco 53, Cento 47 dopo tre quarti.

Quarto Quarto 77-59

Rimbalzo difensivo catturato da Miller dopo l’errore al tiri. Mussini segna 5 punti di fila: Cento torna a -1, pronto ad entrare Sabatini per l’Assigeco Piacenza. Secondo fallo di Sabatini, nel mentre salito a quota 10 punti. Tripla dall’angolo di Bonacini! Timeout Cento con Piacenza che ha allungato 61-54. Sfondamento preso da Filoni, specialista nella fase difensiva. Altro timeout di Cento dopo la tripla segnata da Miller. Rubata di Sabatini (la quarta di partita) e assist al bacio per la corrente Filoni. Esaurisce i bonus anche Piacenza. Niente da fare per Cento: i tentativi degli ospiti sono rispediti al mittente dalla grande prova difensiva dei ragazzi di Salieri.