Serie A2 – Le basse percentuali da tre punti condannano l’Assigeco Piacenza: Pistoia sale 2-0 nella serie

Arriva un’altra sconfitta per l’Assigeco Piacenza nei quarti di finale dei playoff di Serie A2. La formazione di coach Stefano Salieri lotta con le unghie e con i denti per tutta la partita ma è costretta ad arrendersi allo strapotere della Giorgio Tesi Group Pistoia, che fa valere il fattore campo e sale 2-0 nella serie. I biancorossoblu giocano una partita gagliarda partendo fortissimo, ma pagano il parziale di 25-11 del terzo periodo dopo un primo tempo equilibratissimo, le basse percentuali da oltre l’arco e le diciotto palle perse. Padroni di casa guidati da uno stratosferico Varnado che chiude con 24 punti e 8 rimbalzi, mentre all’Assigeco non basta la doppia-doppia di Pascolo (10 punti + 11 rimbalzi), i 21 punti di McGusty e i 15 di Miaschi. La serie ora si sposta a Piacenza: gara-3 in programma giovedì alle 20:30 al PalaBanca.

Le parole di Salieri

“Siamo qui a parlare di una vittoria meritata di Pistoia. Noi abbiamo fatto un’ottima partenza sia a livello mentale che tecnico, poi nel terzo quarto dopo una partenza decente abbiamo subito in maniera importante la fisicità e l’aggressività dei toscani senza avere buone percentuali dall’arco. Nonostante tutto i ragazzi non si sono mai arresi, cercando di ricucire con fiducia senza però riuscirci a causa del calo di energie. Complimenti a Pistoia ma adesso noi vogliamo allungare la serie”.

Giorgio Tesi Group Pistoia – Assigeco Piacenza 83-68

(20-20; 19-19; 25-11; 19-18)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Saccaggi 11, Copeland 13, Wheatle 10, Varnado 24, Del Chiaro 6, Della Rosa 5, Magro 9, Pollone 3, Benetti 2. Ne: Allinei, Metsla, Farinon. Allenatore: Brienza

Assigeco Piacenza: Sabatini 10, McGusty 21, Miaschi 15, Gajic, Pascolo 10, Querci 2, Galmarini 3, Soviero 4. Ne: Gherardini. Allenatore: Salieri