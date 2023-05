Serie B, play-in – I Fiorenzuola Bees espugnano il campo dell’Andrea Costa Imola in Gara 1

In un PalaRuggi surriscaldato dalla curva dell’Andrea Costa va in scena gara 1 dello spareggio Play In valido per accedere alla prossima Serie B Eccellenza tra gli imolesi e i Fiorenzuola Bees.

La cronaca

L’inizio di partita è a fuoco per i padroni di casa, che con Marangoni e Tognacci si portano sul 7-0 al 2’. Giacchè con la tripla in semi transizione da fiato ai Bees, ma Marangoni è caldissimo e dall’angolo infila il 17-10 al 5’.

Cusenza continua a punire dall’arco Fiorenzuola con la tripla del 26-12 all’8’, costringendo al timeout Fiorenzuola in un primo quarto di altissimo livello dei padroni di casa.

Pederzini inventa due semiganci in terzo tempo consecutivi (27-17), con Caverni che dall’angolo riesce a tenere attaccati i Bees con un colpo di pungiglione. 29-23

Casagrande è bravo a far tornare i Bees sul -2 con due iniziative personali ad inizio secondo quarto (30-28), ma le percentuali iniziano ad abbassarsi in modo significativo dopo la sparatoria dei primi 12 minuti.

Ranuzzi da sotto le plance prova a riportare avanti Imola, ma ancora Casagrande dalla linea della carità tiene a 1 possesso pieno di svantaggio Fiorenzuola al 18’. 36-33.

Secondo tempo

Giacchè e Ricci costruiscono ad inizio del secondo tempo il primo pareggio dei Bees da inizio partita (36-36), con Magrini in allontanamento a dare il vantaggio ai ragazzi di coach Lottici al 22’.

Pederzini con un pezzo di bravura in fade away ripaga il movimento di forza di Ranuzzi e tiene avanti i Bees al 26’ sul 40-44.

Corcelli con il terzo tempo dall’arco fino al lay up risveglia il pubblico di Imola, ma Caverni e Magrini sono bravi a dare un’altra botta di adrenalina alla panchina dei Bees. 43-50 al 29’.

Con un altro canestro da 3 fondamentale ancora Caverni chiude il terzo parziale sul 44-53.

Corcelli scalda nuovamente l’ambiente con 5 punti personali che costringono coach Lottici al timeout pieno al 33’ sul 51-58; al rientro, Ricci in terzo tempo mancino e Giacchè con la tripla dall’arco portano i Bees al massimo vantaggio sul 51-63 al 35’.

Il finale è carico di tensione; Preti a 100 secondi dal termine scaglia una bomba fondamentale che gela il PalaRuggi (57-69), con Magrini che con la stessa arma chiude la prima sfida invertendo da subito il fattore campo.

Andrea Costa Imola vs Fiorenzuola Bees 59-73

(29-23; 36-33; 44-53)

Andrea Costa Imola: Roli ne; Restelli; Fazzi 5; Barbieri ne; Ranuzzi 13; Corcelli 11; Spagnoli ne; Cusenza 12; Trentin 1; Marangoni 13; Tognacci 4; Montanari. All. Grandi

Fiorenzuola Bees: Casagrande 17; Re; Devic 1; Caverni 9; Pederzini 9; Giacchè 8; Preti 10; Bettiolo ne; Biorac 2; Ricci 9; Magrini 8. All. Lottici