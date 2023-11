Serie A2 – Miller dice trentacinque ma l’overtime è fatale all’Assigeco: al PalaPania vince Chiusi

È una trasferta amara quella di Chiusi per l’Assigeco Piacenza. La formazione di coach Stefano Salieri lotta con le unghie e con i denti per tutta la partita inseguendo i padroni di casa ma è costretta a cedere al termine di un tempo supplementare, dopo aver assaggiato per un istante la vittoria prima del canestro quasi a fil di sirena di Ceron per allungare la partita all’overtime. Non bastano ai biancorossoblu trentacinque punti e sei assist di un superlativo Malcolm Miller.

Le parole di Salieri

“C’è rammarico perché è una partita nella quale abbiamo solamente accarezzato la vittoria, subendo tantissimo Raffaelli che è stata la nostra spina nel fianco per tutto il match. Nonostante la differenza a rimbalzo (41-26) e la nostra percentuale peggiore ai liberi (12/19 contro 26/31) abbiamo avuto l’occasione di vincere la partita ma non siamo stati pronti nell’ultima azione dei regolamentari dove abbiamo preso il canestro di Ceron. Complimenti a Chiusi che ha giocato con grande determinazione”.

Umana Chiusi – UCC Assigeco Piacenza 97-92

Umana Chiusi: Tilghman 18, Raffaelli 23, Jonats 14, Dellosto 9, Possamai 6, Ceron 15, Bozzetto 9, Chapelli 1, Jerkovic. Ne: Brinza, Lorenzoni, Zani. Allenatore: Bassi

Assigeco Piacenza: Sabatini 10, Querci 3, Veronesi 12, Miller 35, Skeens 11, Gallo 7, Bonacini 8, Filoni 4, Serpilli, D’Almeida 2. All: Salieri