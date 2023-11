Serie A2 – L’Assigeco Piacenza “on the road” a Chiusi per inseguire un’altra vittoria – AUDIO

Il match contro Verona si è concluso nel migliore dei modi per l’UCC Assigeco Piacenza, con la tripla di Lorenzo Querci allo scadere che ha regalato un enorme sorriso dopo quattro stop consecutivi. Per la decima giornata di campionato i biancorossoblu torneranno “on the road” direzione Toscana, ospiti dell’Umana San Giobbe Chiusi, formazione attualmente ultima in classifica ma capace di mettere in seria difficoltà qualsiasi squadra affrontata.

Le parole di Lorenzo Querci a Radio Sound

Con la palla a due fissata al PalaPania per domenica 19 novembre alle ore 18:00, i ragazzi di coach Stefano Salieri proveranno a dare continuità all’ottimo lavoro svolto domenica scorsa, come sottolineato dal viceallenatore Humberto Manzo.

“Nel complesso abbiamo fatto una grande partita, mantenendo sempre alta la concentrazione e l’intensità difensiva, conducendo la gara per quasi tutti i quaranta minuti. Sul finale c’è stato qualche episodio che potevamo gestire meglio: dovevamo fare fallo per non concedere un tiro da tre punti a una squadra forte come Verona. Poi comunque siamo stati bravi a tenere i nervi saldi ed eseguire alla perfezione l’ultima rimessa che ci ha consegnato la vittoria”.

Il punto sull’avversaria

Al terzo anno in Serie A2 dopo la storica promozione nel 2020/2021, l’Umana San Giobbe Chiusi è stata un’autentica sorpresa delle scorse due stagioni raggiungendo in entrambi i casi i playoff. La truppa di coach Giovanni Bassi attualmente si trova all’ultimo posto in classifica del Girone Rosso avendo dovuto fare i conti con diversi infortuni pesanti, ma è comunque riuscita a giocarsela alla pari contro tutte le squadre finora incontrate. Il playmaker titolare dei toscani è Austin Tilghman, tornato in Italia dopo la precedente esperienza a Ravenna, che va a comporre il backcourt insieme a Lorenzo Raffaelli, al quarto anno in canotta biancorossa, e al classe 2004 Alessandro Chiappelli.

Completano il quintetto l’ala ex San Severo Mihajlo Jerkovic e il prodotto della Reyer Venezia Luca Possamai. Dalla panchina escono Marco Ceron, realizzatore puro e firmato da Chiusi a stagione in corso, così come l’ala lettone Ervins Jonats, giunto in Toscana la scorsa settimana per sopperire all’infortunio di Kahliel Spear, oltre all’ala Nicolò Dellosto e al pivot Davide Bozzetto, veterano del campionato. Gabriele Stefanini resta infortunato. Chiudono il roster i giovani Giulio Lorenzoni, Alessandro Zani e Maksim Brinza.

Come seguire l’Assigeco Piacenza

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.