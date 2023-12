Serie A2 – Natale in anticipo al PalaBanca: splendida Assigeco e vittoria contro Nardò

Grande vittoria casalinga dell’Assigeco Piacenza che batte la HDL Nardò Basket con una prestazione di altissimo livello e conquista il quarto successo consecutivo davanti al proprio pubblico. Tanti protagonisti tra le fila biancorossoblu: nei primi due quarti Veronesi domina nella metacampo offensiva segnando 20 punti nei soli primi due quarti, mentre nel secondo tempo è l’intensità difensiva di Bonacini e Filoni a strappare applausi al pubblico del PalaBanca.

I due punti guadagnati contro una diretta contendente per la posizione in classifica sono il regalo che tutti i tifosi Assigeco aspettavano, mentre il prossimo appuntamento stagionale per Piacenza arriverà sabato prossimo nella trasferta di Forlì.

Le parole di Salieri

“È stata una partita importante. Nardò è una squadra esperta che ti fa giocare male e ti mette in difficoltà. Abbiamo guadagnato due punti importanti. Siamo stati bravi e attenti a ribaltare la differenza canestri, il che rende anche più importante la prestazione dell’andata. Anche oggi la difesa è stata il nostro fattore decisivo, Bonacini e Filoni hanno giocato con un’energia incredibile, ma tutti i ragazzi hanno dato un contributo molto importante”.

Assigeco Piacenza – Nardò 80 – 65

(25-22; 19-9; 16-14; 20-20)

Assigeco Piacenza: Sabatini 6, Querci, Veronesi, Miller 13, Skeens 14, Serpilli 3, Gallo 5, Filoni 5, Bonacini 12, D’Almeida. Allenatore: Salieri

Nardò Basket: Maspero 3, Smith 26, La Torre 7, Stewart Jr 12, Nikolic, Baldasso 4, Ferrara 3, Borra 10, Donda, Parravicini NE. Allenatore: Di Carlo