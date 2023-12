Serie A2 – Sotto l’albero di Natale l’Assigeco Piacenza trova Nardò – AUDIO

Il successo “on the road” a Cividale grazie a una prestazione a tutto tondo ha allungato a tre vittorie la striscia positiva dell’Assigeco Piacenza, che si presenta per l’ultimo appuntamento casalingo dell’anno al sesto posto in classifica con un record di otto vittorie e sette sconfitte. Dopo la trasferta friulana i biancorossoblu tornano infatti a giocare tra le mura di casa, ospitando al PalaBanca sabato 23 dicembre alle ore 17:00 l’HDL Basket Nardò. Proseguire con lo stesso atteggiamento delle ultime uscite sarà fondamentale per cercare di portare a casa un altro successo.

Le parole di Michele Serpilli a Radio Sound

Il focus su Nardò

Staccata di sole due lunghezze dall’Assigeco in classifica, Nardò è stata in grado in stagione di infilare un filotto di sette vittorie consecutive, offrendo scalpi importanti come quello sul campo di Verona. Lo starting five della formazione granata può contare su tutta l’esperienza di Lorenzo Maspero, che va a comporre il backcourt titolare insieme al folletto a stelle e strisce Russ Smith, miglior realizzatore del campionato.

Andrea La Torre è l’ala piccola incaricata di dare fisicità a un quintetto che può contare anche sulla versatilità dell’americano Wayne Stewart Jr., autentica rivelazione di questa stagione, e sul veterano Antonio Iannuzzi, già agli ordini di coach Di Carlo a Mantova. In uscita dalla panchina nel settore esterni troviamo Matteo Parravicini, al secondo anno in Puglia, il prodotto del vivaio della Stella Azzurra Lazar Nikolic e il tiratore Lorenzo Baldasso, mentre sotto canestro sono pronti a dare il loro contributo l’ex Mantova Matteo Ferrara e i lunghi Jacopo Borra e Andrea Donda.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.