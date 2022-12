Serie A2 – Non c’è storia a Cremona: l’Assigeco Piacenza espugna il PalaRadi 66-98

L’Assigeco Piacenza conferma il proprio buon momento di forma e, dopo il successo su Agrigento, espugna il PalaRadi di una sfortunatissima Juvi Cremona già priva di Brayon Blake, costretta a perdere Antonio Iannuzzi a causa di una brutta botta alla schiena nel corso del primo quarto. Per i biancorossoblu fondamentale il parziale di 3-28 a cavallo tra il terzo e quarto periodo, frutto di una buona prestazione di squadra e ottime percentuali da tre punti, che ha spezzato le gambe agli oroamaranto. Mattatore della serata Luca Cesana, che chiude con venti punti, seguito da Miaschi, McGusty, Gajic e Sabatini tutti in doppia cifra.

Ferraroni Juvi Cremona: Fanti 10, Allen 14, Reati 17, Nasello 6, Iannuzzi 2, Boglio 0, Milovanovic 7, Vincini 4, Giulietti 4, Beghini 2, Roberto 0 (0/1 da tre). Ne: Bona. Allenatore: Crotti

Assigeco Piacenza: Sabatini 11, McGusty 16, Miaschi 19, Pascolo 6, Skeens 6, Cesana 22, Gajic 12, Varaschin 4, Soviero 0, Gherardini, Franceschi. Allenatore: Salieri

“Dopo una buonissima partenza e un secondo quarto sottotono stati molto bravi a svoltare la partita nella seconda metà di gioco mettendo in campo aggressività e attenzione. Tutti i ragazzi hanno dato energia trovando ottime conclusioni sia in contropiede che a difesa schierate, e anche contro la difesa a zona della Juvi che avevamo preparato in allenamento. Faccio un in bocca al lupo a Cremona vista la situazione attuale con tanti infortuni, ma guardando alla mia squadra non posso che essere soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi”.