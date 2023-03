Serie A2 – Un mese dopo l’Assigeco Piacenza torna al PalaBanca: arriva la Juvi Cremona – AUDIO

Dopo ventotto giorni intervallati dal turno di riposo e dalla pausa dovuta alla Coppa Italia, oltre alla trasferta sul campo di Agrigento, l’UCC Assigeco Piacenza torna al PalaBanca per l’ultimo appuntamento casalingo di questa regular season affrontando la Ferraroni Juvi Cremona con la palla a due fissata a domenica 19 marzo alle ore 18:00. In un campionato che ogni anno si sta mostrando sempre più equilibrato, tutti i componenti del roster stanno dando un forte contributo per raggiungere l’obiettivo playoff, su tutti Luca Cesana, giunto ormai alla sua terza stagione in maglia Assigeco.

Le parole di Stefano Salieri

“Dando un giudizio generale alla mia stagione finora penso di meritarmi un bel sette e mezzo. Ovviamente si può sempre fare meglio ma bisogna considerare il punto di partenza: arrivavo da un infortunio che mi ha costretto a rimanere fermo sei mesi, e fin da subito mi sono messo a disposizione integrandomi in una squadra già rodata dove le gerarchie erano già fatte per aiutarla a centrare un posto ai playoff. Statisticamente parlando i numeri sono diminuiti rispetto all’anno scorso, ma non devono essere un indicatore di quanto bene stia giocando un giocatore. Io mi reputo contento, penso di star facendo un buon campionato nel quale sto crescendo giorno dopo giorno”.

Il punto sugli avversari

Alla prima stagione in Serie A2 della sua storia, che in questo momento la vede al terzultimo posto con un record di sei vittorie e sedici sconfitte, la Juvi Cremona ha costruito un roster di tutto rispetto mantenendo qualche pezzo dell’organico che lo scorso giugno ha trascinato la formazione oroamaranto alla promozione, con qualche innesto a stagione in corso per via di diversi problemi fisici. Uno di questi è il playmaker Eugenio Fanti, giunto a Cremona lo scorso novembre dopo una vita intera trascorsa all’Eurobasket Roma, che va a comporre il backcourt titolare insieme alla guardia ex Cantù Trevon Allen, prodotto dell’Università dell’Idaho nonché secondo miglior realizzatore del Girone Verde.

Gli spot di ala sono occupati da capitan Ferdinando Nasello e l’ex biancorossoblu Davide Reati, mentre nel secondo slot di straniero troviamo il cestista statunitense naturalizzato austriaco Bryce Douvier, arrivato a gennaio per sostituire lo sfortunato Brayon Blake e alla sua seconda esperienza in Italia dopo quella a Treviglio nel 2017/2018. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il giovane playmaker classe 2003 Alfredo Boglio, al primo anno in A2, l’italo-macedone Marko Milovanovic e Alessandro Amici e Tommaso Pianegonda, arrivati qualche settimana fa da Ferrara dopo il fallimento della società estense, mentre per quanto riguarda il settore lunghi forza ed energia sono i valori richiesti da coach Crotti a Luca Vincini e Niccolò Giulietti. Completano il roster Simone Roberto e Leonardo Beghini.

Terzo incontro stagionale tra le due squadre: finora due successi Assigeco, 89-72 in Supercoppa e 66-98 lo scorso 12 dicembre sul parquet del PalaRadi.

Come seguire la gara

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 e domenica a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

In occasione della Festa del Papà, tutti i nostri tifosi papà presenti alla partita (abbonati e non abbonati), potranno ricevere in biglietteria prima della partita, un invito valido per assistere alla prossima gara casalinga dell’Assigeco presso il PalaBanca fissata per sabato sera 8 aprile. Per ricevere il biglietto omaggio, l’invito dovrà essere conservato, e presentato sabato 8 aprile in biglietteria prima del match. L’ invito potrà essere regalato anche a un’altra persona interessata ad assistere il match. Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.