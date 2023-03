Volley, Serie B – Canottieri Ongina, sale l’adrenalina: sfida play off contro Alto Canavese

Si alza il tasso di adrenalina in casa Canottieri Ongina, attesa da un vero e proprio duello play off nel campionato di serie B maschile (settima giornata di ritorno del girone A). Domani (sabato) alle 18 a Monticelli la formazione di Gabriele Bruni affronterà l’Alto Canavese, team piemontese che condivide il secondo posto proprio con i piacentini a quota 45 a -3 dalla capolista Acqui. Non certo una posizione banale: la formula del campionato prevede che le prime due formazioni si qualifichino ai play off e così i tre punti in palio in riva al Po assumono un peso e anche un sapore speciale.

La classifica

Negrini Cte Acqui 48, Alto Canavese, Canottieri Ongina 45, Npsg La Spezia 36, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Parella Torino 32, Mercatò Alba 28, Cus Genova, Sant’Anna Tomcar, Zephyr Mulattieri 22, Novi 21, Fenera Chieri 76, Colombo Volley Genova 18, Fas Albisola 8.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.