Serie A2 – Una coriacea Assigeco vede sfumare la vittoria nel finale: a vincere è Torino – AUDIO

Non riesce a trovare la seconda vittoria consecutiva l’Assigeco Piacenza, che al Pala Gianni Asti di Torino getta il cuore oltre l’ostacolo recuperando per ben due volte la doppia cifra di svantaggio e mettendo per la prima volta la testa avanti a due minuti dal termine, per poi cedere ai padroni di casa guidati da Kennedy e Pepe mortiferi nel finale.

Per l’Assigeco Piacenza, priva di Bonacini per un fastidio accusato nella regione dorsale poco prima della palla a due, non bastano i 27 punti di un superlativo Malcolm Miller. Tra cinque giorni i ragazzi di coach Salieri torneranno già in campo per il match casalingo contro Casale Monferrato.

Le parole di Salieri a Radio Sound

Reale Mutua Torino – Assigeco Piacenza 91-86

(26-17; 22-24; 25-21; 18-22)

Reale Mutua Torino: Vencato 18, Kennedy 16, Thomas 10, De Vico 12, Cusin 6, Schina, Pepe 11, Ghirlanda 3, Poser 15. Allenatore: Ciani

Assigeco Piacenza: Sabatini 13, Querci 2, Veronesi 13, Miller 27, Skeens 4, Gallo 1, Filoni 14, Serpilli 4, D’Almeida 8. Ne: Bonacini. Allenatore: Salieri