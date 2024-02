Serata Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore il 23 febbraio al Teatro Filodrammatici

Due distinte coreografie, uno sguardo sulle nuove generazioni della danza contemporanea italiana. A Piacenza venerdì 23 febbraio dalle ore 21 al Teatro Filodrammatici l’atteso appuntamento annuale con la serata Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore, inserita nel cartellone 2024 di Teatro Danza curato da Emma Chiara Perotti, nell’ambito della Stagione di Prosa 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Serata Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore il 23 febbraio

In scena “Alex” di Roberta Maimone e “A Solo in the Spotlights” di Vittorio Pagani, creazioni Selezionate per la Vetrina della giovane danza d’autore 2023 (azione del Network Anticorpi XL, di cui Teatro Gioco Vita fa parte ormai da diversi anni).

Ad aprire la serata sarà “Alex”, coreografie e direzione artistica di Roberta Maimone, che sarà anche in scena come performer insieme ad Alessandra Maimone, su musica di Clara Cozzolino. La coreografia testimonia un viaggio psicologico trasformativo, in cui l’introspezione e il confronto portano a una comprensione più profonda di se stessi e degli altri. Incontrare qualcuno funge da specchio, rivelando aspetti sconosciuti della nostra personalità. Richiede pazienza, osservazione, ascolto, empatia e la disponibilità ad accogliere l’altra persona. Con i suoi personaggi cartonati, Alex evoca sorrisi, aggiungendo gioia all’esperienza e offrendo un’opportunità di riflessione, di crescita e coltivazione di connessioni autentiche. Esplorando la combinazione tra il background di danza contemporanea e classica, la consapevolezza del corpo nello spazio e in relazione con gli altri e la connessione con la creazione musicale, delinea un linguaggio di movimento che presenta forti elementi mimici. Il peculiare approccio umoristico permette di sviluppare tematiche che invitano all’introspezione con un pizzico di leggerezza.

A seguire vedremo “A Solo in the Spotlights”, ideazione, creazione e interprete Vittorio Pagani, che firma anche i testi originali e i contributi video. Attraversando danza, parole e proiezioni video, il solista esplora aspetti della vita sulla scena, e le trasformazioni che un corpo affronta quando messo sotto i riflettori. In una scissione tra il corpo e l’immagine, il danzatore si scompone, celando o mostrando parti di sé nel tentativo di soddisfare le richieste tipiche della sua professione. Illustrando esperienze personali e testimonianze altrui, “A Solo in the Spotlights” punta il riflettore verso un performer che, dopo anni di silenzio, prende la parola e si interroga. Come trovare un’autenticità quando c’è un ruolo da ricoprire? È possibile accontentare il pubblico, i datori di lavoro e se stessi? Ispirato alle storie di grandi personaggi e dei loro celebri interpreti, “A Solo in the Spotlights” prova a rispondere a questi quesiti.

Informazioni

Biglietteria – TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza. Dal martedì al venerdì ore 10-16, tel. 0523.315578, e-mail info@teatrogiocovita.it

Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 20 al Teatro Filodrammatici (0523.315578).