Serie A2 – Un’altra squadra laziale sul cammino dell’Assigeco Piacenza: al PalaBanca arriva Latina – AUDIO

Sfatato il tabù trasferta con il successo della scorsa settimana sul campo di Rieti, per questa ottava giornata di campionato l’Assigeco Piacenza incontra sul proprio cammino un’altra squadra laziale, la Benacquista Latina di coach Franco Gramenzi, reduce dalla vittoria casalinga con la Reale Mutua Torino e attualmente stabile in decima posizione in classifica con un record di due vittorie e quattro sconfitte.

Con la palla a due fissata per domenica 20 novembre alle ore 17:00 presso il PalaBanca di Piacenza, i biancorossoblu di coach Stefano Salieri cercheranno di bissare la vittoria della scorsa settimana partendo dall’ottima reazione del secondo tempo:

Dopo il mancato accesso ai playoff nella passata stagione, per Latina è stata un’offseason di restyling del roster, guidato per l’ottavo anno consecutivo dal teramano Franco Gramenzi. Da Treviglio è arrivato il playmaker Yancarlos Rodriguez, veterano campionato nonché ottimo tiratore da oltre l’arco, che va a formare il backcourt titolare insieme al prodotto dell’Università di Duquesne Mike Lewis II, l’anno scorso in Polonia al Dabrowa Gornicza.

Il settore ali è composto dal classe 1998 Alexander Cicchetti, ex Eurobasket Roma, e dal bulgaro Ivan Alipiev, subentrato a inizio stagione in seguito al taglio di Josh Anderson. Completa lo starting five pontino Abdel Fall, centro molto fisico e gran rimbalzista. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il 2002 Giordano Durante, l’ex capitano di Cantù Salvatore Parrillo e il neoarrivato italo-tedesco Kenneth Viglianisi. Chiudono il roster l’ala Alberto Cacace, out per la partita a causa di un infortunio, e Samuele Moretti, prodotto del vivaio di Jesi nella passata stagione a San Severo.

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it/Ticket/ucc-assigeco-latina-basket/197248 che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta venerdì dalle 18:00 alle 19:00 e domenica a partire dalle ore 15:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al PalaBanca, ci sono diversi modi per seguire l’incontro: in diretta tv su MS Channel HD (canale 814 di Sky oppure in streaming sul sito https://mschannel.tv), in diretta gratuita su LNP Pass (https://bit.ly/3TmV0UL), e in diretta sul canale Twitch ItalBasket (https://www.twitch.tv/italbasketofficial).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.