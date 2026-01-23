Serie B – Al PalaBakery arrivano i Bees, Bernini: “Partita dai grandi stimoli, abbiamo la carica giusta” – AUDIO

Bakery Piacenza torna al PalaBakery per sfidare, domenica 25 gennaio alle ore 18, i Fiorenzuola Bees.

Incrocio fra piacentine che carica il gruppo biancorosso, come spiega il viceallenatore Alessandro Bernini: “Per tutti noi di Bakery e per tutta la città di Piacenza queste sono le partite più belle perché possiamo riempire il palazzetto e avere tanto tifo e tanto calore. Speriamo di avere una spinta in più per il fatto che giochiamo in casa e invitiamo tutti i sostenitori al PalaBakery per aiutarci in questa partita”

Pensieri concentrati sull’importanza della sfida e non sul rendimento recente dei Bees, che hanno ritrovato il successo contro Orzinuovi dopo otto sconfitte di fila: “Fiorenzuola arriva da una vittoria quindi sarà sicuramente carica, ma non abbiamo pensato a questo nel preparare la partita. Rispettiamo tutti gli avversari e li vogliamo affrontare con durezza e solidità, il fatto che sarà un derby piacentino potrebbe invece darci qualche stimolo in più”

Dal Ko contro Lumezzane, la Bakery si porta dietro la voglia di entrare subito in gara con lo spirito giusto: “Per la terza partita di fila contro una contendente all’obiettivo salvezza non abbiamo avuto l’approccio che volevamo. Quella sensazione ci resta addosso e vogliamo sfruttarla a nostro favore per entrare in campo domenica con uno spirito migliore. Sarà una gara difficile, ma ben consapevoli dell’importanza della partita sappiamo che possiamo giocarcela e provare a ottenere la prima vittoria del nostro 2026”.

