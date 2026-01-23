Serie B – Assigeco attesa dal banco di prova San Vendemiano per proseguire il momento positivo – AUDIO

Il successo sul campo degli Herons Montecatini ha confermato il momento positivo di un UCC Assigeco Piacenzatornata da Lucca con la consapevolezza di essere una squadra che, con il giusto atteggiamento, può giocarsela e dire la propria con chiunque. Dopo due trasferte consecutive, intervallate dal turno di riposo, i ragazzi di coach Lottici tornano a giocare tra le mura di casa ospitando domenica 25 gennaio alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza la Rucker San Vendemiano, formazione reduce da dodici vittorie consecutive dopo il cambio in panchina con l’arrivo di coach Campanella.

Una sfida ostica ma allo stesso tempo affascinante alla quale i Lupi si affacciano cavalcando le ali dell’entusiasmo di un’altra vittoria al cardiopalma, con Lorenzo Calbini, autore della tripla decisiva e MVP del mese di dicembre, volenteroso di suonare la carica per dare seguito alla striscia di risultati favorevoli.

Il punto sulla Rucker di coach Campanella

Dopo un inizio di campionato altalenante, la Rucker San Vendemiano ha deciso di separarsi da coach Daniele Aniello, puntando invece su Federico Campanella per riportare la squadra sulla giusta traiettoria. Dall’avvento dell’allenatore livornese, la formazione veneta ha inanellato una sensazionale serie di dodici vittorie consecutive senza perdere neanche una gara, risalendo velocemente una classifica che al momento la vede al terzo posto in classifica con un record di quindici vittorie e sei sconfitte, a sole due lunghezze dalla capolista Vigevano. Il quintetto titolare trova nello slot di playmaker l’estro offensivo di Andrea Tassinari, al secondo anno in Veneto dopo un triennio positivo a Rimini e ora cervello pensante della squadra.

A completare il backcourt ci sono lo specialista difensivo Nicolas Morici e l’ala Riccardo Murri, giocatore dall’alto tasso di atletismo e fisicità. Sotto canestro sono pronti a farsi valere l’esperto sloveno Jakob Cebasek, lo scorso anno compagno dell’ex biancorossoblu Skeens al Krka Novo Mesto, e il pivot ex Nardò Giordano Pagani, con il classe 2003 Ivan Onojaife, in grande crescita nelle ultime partite, pronto a dargli il cambio. La guardia Matteo Picarelli è il sesto uomo di lusso a disposizione di coach Campanella, che a gara in corso potrà contare anche sull’apporto dell’ala Francesco Bedetti, dotato di grande leadership. Completano il roster i giovani Simone Sinagra e Riccardo Dalla Cia.

La sfida di andata ha visto la netta vittoria della Rucker per 97-82, conducendo per tutti i quaranta minuti e costringendo i Lupi a inseguire sempre gli avversari.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

