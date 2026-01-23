Rugby – Weekend Lyons: quattro gare in casa per i Leoni

Weekend Lyons che vedrà le nostre squadre tutte impegnate in casa: complice l’inversione di campo della sfida di Serie B, abbiamo davanti un fine settimana ricchissimo di sfida sui nostri campi, andiamo a scoprirle.

Occhi puntati sui Leoni di Tino Paoletti, che chiuderanno il girone di andata di Soladria Serie A Elite con la sfida alla Rangers Vicenza. Dopo l’importante vittoria su Colorno i Leoni sono di nuovo a caccia di punti per distanziare le rivali in zona salvezza, con una sfida che si preannuncia tirata: i vicentini precedono di una posizione in classifica i bianconeri. Appuntamento per domenica 25 gennaio allo Stadio Walter Beltrametti, la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming di The Rugby Channel.

Anticipo al sabato per la squadra cadetta, che vuole rialzare la testa dopo due sconfitte brucianti. I Leoni di Rolleston e Stead se la dovranno vedere con il Rovato, attualmente secondo in classifica nel Girone 2 di Serie B. Una sfida importante per i giovani Leoni, che proveranno a chiudere al meglio il girone di andata davanti al proprio pubblico: calcio d’inizio fissato alle ore 14.30 di sabato al Beltrametti.

In campo domenica l’Under 18, che dopo la cocente sconfitta patita a Modena domenica scorsa prova a trovare soddisfazione nell’atteso derby con Colorno. I Leoni vogliono rilanciarsi in classifica e tornare alla vittoria, che hanno ottenuto solo nella sfida di dicembre con il CUS Milano. Appuntamento per le ore 12.00 di domenica sul campo “Beltrametti 2”.

Alla stessa ora, ma sul Campo “Savoia” scende in campo l’Under 16, che ospiterà i forti Cavalieri Prato-Sesto nel Campionato Interregionale di categoria. Anche i Leoni di Rossi, Cobianchi e Cemicetti cercano la prima vittoria del 2026, al cospetto di una squadra di alto livello.

Nella giornata di sabato scenderà in campo anche l’Under 14, che si recherà a Parma per sfidare i pari età gialloblù della Rugby Parma RFC. Calcio d’inizio fissato per le ore 17.00

I Leoncini del settore propaganda si dividono in due: sabato pomeriggio sarà l’Under 12 a scendere in campo, per partecipare al Festival organizzato dal Colorno, mentre domenica mattina le squadre Under 10 e Under 8 saranno ospiti del Casalmaggiore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy