Serie B, Canottieri Ongina contro il Radici Cazzago per difendere la vetta

Tre punti nel mirino per difendere il primo posto. In serie B maschile, la Canottieri Ongina è attesa dal test di maturità nella trasferta bresciana di Erbusco, dove domani (sabato) alle 21 sfiderà la Radici Cazzago nella sesta giornata d’andata del girone C.

Nello scorso week end, la squadra di Gabriele Bruni aveva messo a segno il colpo doppio: 3-1 al Valtrompia terzo in classifica e primato conquistato complice lo scivolone di Mantova, atteso sabato 27 novembre a Monticelli per il big match. Per i gialloneri, però, non è ancora ora di pensare al Gabbiano.

L’avversario della Canottieri Ongina

La Radici Cazzago è allenata da coach Giorgio Baldi, ex Valtrompia e in rosa annovera diversi elementi ex Crema come l’opposto Dossena, il centrale Silvi e il libero Deveronico. A presentare la partita è il direttore sportivo Alessio Baroncini.

Diretta del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.