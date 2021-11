L’atmosfera del Natale con i Mercanti di Qualità il 21 novembre a Gossolengo. La Pro Loco propone la specialità “Picula ad caval” – AUDIO

L’atmosfera del Natale con i Mercanti di Qualità domenica 21 novembre a Gossolengo. Inoltre i visitatori potranno gustare la specialità “Picula ad caval” proposta dalla locale Pro Loco e vin brulè e crepes con il bar gelateria MakoI

Attraverso i banchi dei Mercanti di Qualità si potranno trovare tante idee per un caldo inverno e per un regalo speciale. In particolare artigianato, oggettistica, accessori moda, abbigliamento firmato, calzature, intimo, biancheria, fiori e piante, enogastronomia, non mancheranno le caldarroste, e tanti prodotti selezionati made in Italy.

Noi come Pro Loco diamo supporto a questo evento di successo – spiega il Presidente Francesco Spotti – proponendo ai visitatori del mercato una tipica specialità piacentina: La pìcula ad caval. In particolare ci sarà uno chef che ci darà qualche dritta per proporre un piatto all’altezza. Inoltre cucineremo anche le alette di pollo e altre prelibatezze del posto, il tutto accompagnato da un buon vino delle nostre colline, ma non solo perché per gli amanti della birra avremo una tipicità tedesca di buona qualità. Ci saranno dei gazebo chiusi e visti i primi freddi cercheremo anche di riscaldarli.

L’atmosfera del Natale con i Mercanti di Qualità il 21 novembre a Gossolengo