Serie B – Difesa al top e sei giocatori in doppia cifra: Bakery supera Omegna 81-78

Terza vittoria in Serie B Nazionale per Bakery Piacenza, che con una prova casalinga fatta di difesa ad alto livello e spirito di sacrificio supera 81-78 Paffoni Fulgor Basket Omegna al PalaBakery. Successo che dimostra le qualità del gruppo di coach Giorgio Salvemini, dato che la settima forza del campionato è stata battuta grazie al contributo di ben 6 giocatori in doppia cifra (Giannone, Bocconcelli, Ricci, Dore, Borriello e Abba) e nonostante l’assenza di capitan Morvillo, assente per febbre. Il record biancorosso ora è di 3 vittorie e 12 sconfitte, terzultimo del campionato mentre restano alle spalle Novipiù Monferrato e Foppiani Fulgor Fidenza, prossima avversaria.

La cronaca della gara

Il tiro in allontanamento di Dore scalda l’avvio di gara biancorosso, con Bakery che contiene bene Omegna anche grazie al lavoro di Banella sotto canestro e si porta avanti 11-6 con la tripla di Bocconcelli e l’appoggio al vetro di Ricci. Allungo con la tripla di Dore che si libera benissimo (14-8), la risposta alla tripla di Misters arriva con Abba: stoppata e poi canestro di forza al ferro.

Piacenza risponde colpo su colpo, anche con chi esce dalla panchina (Borriello), ma i tre liberi di Misters e la tripla di Casoni riportano a contatto Omegna: 23-22dopo 10’.

Dore da tre è incontenibile, però è Baldini dall’arco a pareggiare la gara (30-30), prima del primo vantaggio piemontese della gara. Il break di Omegna (32-38) è subito tamponato dalla tripla di Ricci e dal contropiede finalizzato da Giannone. Misters non sbaglia dalla lunetta, ma Bocconcelli accorcia prima del tiro di Riccie dalla tripla di Dore che fa restare i biancorossi a -3 dopo qualche minuto più complicato (46-49 all’intervallo).

Secondo tempo

Balanzoni carica i suoi nel terzo con una schiacciata, Dimeco con cinque punti per il +11 ospite. Ma Borriello e Bocconcelli tengono bene in partita i biancorossi, con Korlatovic che aiuta nella difesa sotto canestro e poi trova il 55-59. Si segna molto meno nel terzo periodo, i tre punti di Giannone rispondono al nuovo tiro da tre, a segno, di Misters. A fine terzo quarto, è 59-63.

Partita equilibratissima anche nel quarto quarto, inaugurato dal tentativo a segno di Borriello per il pareggio. La prova di allungo ospite si infrange sulla tripla pesante di Borriello (71-71) e sui nuovi canestri di Giannone e i liberi di Abba per il vantaggio 75-73. La schiacciata di Abba per il +5 sembra chiudere il discorso, ma i tiri liberi di Gay prolungano l’attesa. Alla fine, è l’uno su due dalla lunetta di Bocconcelli a chiudere la pratica sull’81-78, anche grazie all’ultima difesa solidissima.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza sempre al PalaBakery, mercoledì 17 dicembre alle ore 20.30, contro Foppiani Fulgor Fidenza.

Bakery Piacenza-Paffoni Fulgor Omegna 81-78

(23-22, 46-49, 59-63)

Bakery Basket Piacenza: Dore 19, Bocconcelli 10, Ricci 12, Banella, Abba 10, Giannone 13, Korlatovic 7, Borriello 10, Villa N.e, Beccari N.e, Callegari N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Trapani 8, Dimeco 7, Balanzoni 13, Misters 26, Baldini 8, Voltolini, Sacchettini, Casoni 8, Gay 8, Strino N.e, Caramelli N.e, Angelori N.e. All. Eliantonio.

