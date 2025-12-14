Serie B – Battaglia al PalArquato, con i Bees che escono dal Castello sconfitti; contro Desio è 75-79

I Bees ospitano nel weekend di Santa Lucia la Rimadesio Aurora Desio al PalArquato, in un remake della sfortunata serie playout dello scorso anno.

L’inizio partita vede tanti errori da parte di entrambe le formazioni, con Elli da una parte e Ceparano su assist di Obljubech dall’altra a puntellare il 4-5 al 4’. Crespi inchioda la schiacciata in casa Bees, ma ancora Elli con la tripla in semi transizione tiene la squadra di coach Quilici avanti al 5’. 6-8.

Un Elli davvero ispirato realizza un’altra conclusione dalla lunga distanza, mentre i Bees si affidano ai reverse di De Zardo e Biorac per il 14-16 all’8’. Mazburrs realizza una tripla dall’angolo importante ad inizio del secondo parziale, ma Bartninkas risponde con la stessa moneta al 12’. 22-26.

Bottioni inventa un passaggio dietro schiena immaginifico per il taglio di De Zardo ed il layup del 26-28 al 14’, ma la sensazione è quella di una Desio che riesce di riffa o di raffa a tenere il muso avanti nel match.

Ci pensa allora Ceparano con 2 triple consecutive a impattare sul 32-32 al 17’, con Ambrosetti che in contropiede schiaccia a terra il passaggio per il reverse di Korsunov. 36-36 al 19’. Leoni diventa un fattore in casa Desio, con Crespi costretto al terzo fallo personale entrando nel finale; è bravo ancora Ceparano a farsi trovare sotto le plance per il 38-37

Secondo tempo

Grandinano triple ad inizio del terzo parziale, con Elli e Tornari che danno il nuovo vantaggio a Desio sul 43-45 al 22’. De Zardo con la tripla dalla guardia al 23’ fa esultare il PalArquato, ma Giarelli risponde dalla media. 46-47.

Desio prova lo strappo aprendo un break da 0-6 su cui coach Del Re chiama timeout pieno al 25’ (46-52). La partita diventa piena di contatti al limite, con il finale di quarto che chiama un +4 per Desio. 56-60.

Tensione alle stelle ad inizio ultimo parziale, con la posta dell’incontro che vale davvero tanto; Conte realizza la tripla del 60-65 facendo esultare la panchina di Desio, con Tarallo che fa la voce grossa a rimbalzo. 61-70 al 34’ e timeout Bees.

Fiorenzuola prova un colpo di coda dimostrandosi combattiva, con la tripla di Korsunov del 66-70, costringendo a questo punto coach Quilici al timeout al 36’.

Bottioni scrive a referto il -2 (68-70), rendendo il finale una battaglia sportiva; Korsunov dai liberi fa ancora 2/2 pareggiando la sfida, ma Tarallo con un grande movimento in virata riconsegna 1 possesso sebbene non pieno di vantaggio a Desio. Una tripla pazzesca di Munari ricaccia indietro i Bees, ma Obljubech e Ceparano rispondono subito. 75-75 a 90 secondi dalla fine.

Munari è glaciale dalla lunetta, mentre a Bottioni viene fischiato fallo offensivo a 39 secondi dalla fine; Fiorenzuola difende nuovamente, e a poco più di 11 secondi dalla fine ha la palla dell’aggancio, ma Ambrosetti la perde nel tentativo di penetrazione. Sul fallo sistematico seguente Munari è nuovamente di ghiaccio. 2/2, e partita che va agli archivi con la vittoria di Desio. 75-79 il finale.

Fiorenzuola Bees vs Rimadesio Aurora Desio 75-79

(19-21; 37-36; 56-60)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 3; Biorac 9; Obljubech 7; Bottioni 4; Bara ne; Korsunov 11; De Zardo 9; Ceparano 19; Camara ne; Crespi 5; Ambrosetti 8. All. Del Re

Aurora Desio: Di Bonito ne; Bartninkas 7; Tornari 5; Spinelli 2; Trezzi ne; Conte 10; Tarallo 16; Leoni 5; Giarelli 6; Mazzoleni; Elli 19; Munari 9. All. Quilici

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy