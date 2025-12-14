Serie B – All’Assigeco non riesce il bis in trasferta: San Vendemiano vince 97-82

Non riesce a bissare il successo di domenica scorsa a Lumezzane l’UCC Assigeco Piacenza, che cade sul parquet della Prealpi San Biagio Arena contro un arrembante Rucker San Vendemiano. I ragazzi di coach Lottici subiscono un parziale di 16-0 in avvio di gara, ma sono bravi a recuperare il gap di svantaggio senza mai però riuscire a mettere la testa avanti.
San Vendemiano è abile a reagire a ogni tentativo di assalto dei Lupi, che trovano buone soluzioni in attacco ma faticano a livello difensivo concedendo troppi tiri aperti agli avversari. Non bastano sei giocatori in doppia cifra, ma l’occasione di pronto riscatto è subito alle porte: mercoledì, infatti, si torna subito in campo per il turno infrasettimanale casalingo contro Legnano.
Le parole del coach
“È stata sicuramente una partita giocata con energia, che però, sia a livello difensivo che offensivo, abbiamo mostrato solo a tratti. Dopo essere arrivati a -8 alla fine del terzo quarto ci siamo un po’ fermati. Difensivamente parlando abbiamo concesso qualcosa in più rispetto ai nostri standard, mentre in attacco siamo andati a sprazzi, trovando canestri facili sfruttando i rollanti in alcuni momenti, e intestardendoci con il palleggio in altri. Non dico che abbiamo giocato una brutta partita, i ragazzi hanno messo il massimo impegno. Ci sono però alcune cose che potevamo fare meglio e questa gara ci servirà per crescere e per prendere consapevolezza degli aspetti su cui dobbiamo lavorare e migliorare”.
Rucker San Vendemiano – UCC Assigeco Piacenza 97-82
(29-18; 17-22; 24-20; 27-22)
Rucker San Vendemiano: Matteo Picarelli 16 (2/3, 3/8), Nicolas Morici 5 (1/2, 1/3), Riccardo Murri 16 (6/8, 1/5), Jacob Cebasek 18 (3/6, 4/8), Ivan Onojaife 10 (4/5 da due); Andrea Tassinari 2 (0/1, 0/3), Francesco Bedetti 20 (5/7 da tre), Giordano Pagani 8 (4/4 da due), Riccardo Dalla Cia 2 (1/1, 0/1). Ne: Simone Sinagra, Davide Borin. Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Marco Maso).
UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 12 (3/3, 2/3), Lorenzo Calbini 10 (3/5, 1/3), Dalton Pepper 10 (5/9, 0/3), Massimiliano Ferraro 13 (5/6, 1/6), Simon Anaekwe 3 (0/1 da due); Leonardo Valesin 15 (1/1, 2/2), Martino Criconia 4 (0/1, 1/4), Giovanni Poggi 12 (6/8, 0/1), Gianmarco Fiorillo 3 (1/1 da tre), Kuot Yak Deng Kuot 0. Ne: Joaquin Sarmiento, Pietro Reginelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).