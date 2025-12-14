Serie B – All’Assigeco non riesce il bis in trasferta: San Vendemiano vince 97-82

Non riesce a bissare il successo di domenica scorsa a Lumezzane l’UCC Assigeco Piacenza, che cade sul parquet della Prealpi San Biagio Arena contro un arrembante Rucker San Vendemiano. I ragazzi di coach Lottici subiscono un parziale di 16-0 in avvio di gara, ma sono bravi a recuperare il gap di svantaggio senza mai però riuscire a mettere la testa avanti.

San Vendemiano è abile a reagire a ogni tentativo di assalto dei Lupi, che trovano buone soluzioni in attacco ma faticano a livello difensivo concedendo troppi tiri aperti agli avversari. Non bastano sei giocatori in doppia cifra, ma l’occasione di pronto riscatto è subito alle porte: mercoledì, infatti, si torna subito in campo per il turno infrasettimanale casalingo contro Legnano.

Le parole del coach

“È stata sicuramente una partita giocata con energia, che però, sia a livello difensivo che offensivo, abbiamo mostrato solo a tratti. Dopo essere arrivati a -8 alla fine del terzo quarto ci siamo un po’ fermati. Difensivamente parlando abbiamo concesso qualcosa in più rispetto ai nostri standard, mentre in attacco siamo andati a sprazzi, trovando canestri facili sfruttando i rollanti in alcuni momenti, e intestardendoci con il palleggio in altri. Non dico che abbiamo giocato una brutta partita, i ragazzi hanno messo il massimo impegno. Ci sono però alcune cose che potevamo fare meglio e questa gara ci servirà per crescere e per prendere consapevolezza degli aspetti su cui dobbiamo lavorare e migliorare”.

Rucker San Vendemiano – UCC Assigeco Piacenza 97-82

(29-18; 17-22; 24-20; 27-22)

Rucker San Vendemiano: Matteo Picarelli 16 (2/3, 3/8), Nicolas Morici 5 (1/2, 1/3), Riccardo Murri 16 (6/8, 1/5), Jacob Cebasek 18 (3/6, 4/8), Ivan Onojaife 10 (4/5 da due); Andrea Tassinari 2 (0/1, 0/3), Francesco Bedetti 20 (5/7 da tre), Giordano Pagani 8 (4/4 da due), Riccardo Dalla Cia 2 (1/1, 0/1). Ne: Simone Sinagra, Davide Borin. Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Marco Maso).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 12 (3/3, 2/3), Lorenzo Calbini 10 (3/5, 1/3), Dalton Pepper 10 (5/9, 0/3), Massimiliano Ferraro 13 (5/6, 1/6), Simon Anaekwe 3 (0/1 da due); Leonardo Valesin 15 (1/1, 2/2), Martino Criconia 4 (0/1, 1/4), Giovanni Poggi 12 (6/8, 0/1), Gianmarco Fiorillo 3 (1/1 da tre), Kuot Yak Deng Kuot 0. Ne: Joaquin Sarmiento, Pietro Reginelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy