Serie B – Fiorenzuola Bees, subito in campo: mercoledì sera la trasferta a Vicenza

Dopo la bruciante battuta d’arresto interna di domenica scorsa al PalArquato contro Rimadesio Aurora Desio (75-79 il finale), i Fiorenzuola Bees tornano subito in campo per il turno infrasettimanale che li vedrà impegnati in trasferta sul parquet della S4 Energia Pallacanestro Vicenza, nella sfida valevole per la 17ª giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.

Quella contro Desio è stata una gara fatta di luci e ombre per i gialloblù: Fiorenzuola ha saputo impattare fisicamente la partita, vincendo nettamente la lotta a rimbalzo (43-34), e trovando in Ceparano un riferimento costante da 19 punti e 8 rimbalzi. A fare la differenza, però, sono state le 20 palle perse complessive, alcune arrivate in situazioni evitabili, che hanno finito per pesare nei momenti chiave tra circolazione e transizione. La squadra di coach Marco Del Re è così rimasta a quota 12 punti in classifica, al 13° posto a pari merito con SIAZ Piazza Armerina (la quale viaggia con due gare in più già disputate rispetto ai Bees).

Vicenza, una delle sorprese più solide del campionato

Di fronte ci sarà una Vicenza che, senza dubbio, rappresenta una delle sorprese più solide del campionato: costruita “a fari spenti” ma con giocatori di qualità, la formazione allenata da coach Ghirelli si è guadagnata sul campo lo status di big, con la terza posizione attuale in classifica a 22 punti. A guidare i berici c’è anche l’ex di serata Jacopo Preti, in maglia Bees per due stagioni tra il 2022 e il 2024, miglior realizzatore vicentino con 14,7 punti di media, seguito dal sempreverde Giovanni Gasparin (12,5 punti di media), all’interno di una rotazione profonda e continua che coinvolge stabilmente nove uomini.

I biancorossi arrivano all’appuntamento forti di due vittorie esterne consecutive: prima l’importante successo sul campo degli Herons Montecatini (79-81), quindi il colpo in Sicilia contro SIAZ Piazza Armerina nello scorso weekend, chiuso sul 67-77 e indirizzato da un primo quarto clamoroso da 9-32. Preti è stato trascinatore con 21 punti, con Gasparin e Da Campo a supporto rispettivamente con 12 e 13.

In casa Fiorenzuola, la parola d’ordine è ripartire subito, con l’obiettivo di alzare l’attenzione sui dettagli e ridurre al minimo gli errori che hanno condizionato l’ultima uscita.

Coach Marco Del Re presenta così la sfida che attende i suoi Fiorenzuola Bees

“Siamo sicuramente arrabbiati e dispiaciuti dopo la sconfitta contro Desio, dove nonostante diverse defezioni, come da inizio anno, siamo riusciti a tenere la gara in equilibrio ma hanno pesato come macigni le troppe palle perse da parte nostra ed i buoni tiri aperti costruiti ma sbagliati. L’unica cosa che possiamo fare è non piangerci addosso, analizzare gli errori e lavorare, per quanto possibile, per limitarli in vista della sfida contro Vicenza.”

Palla a due fissata per mercoledì 17 dicembre alle ore 20.30 al Palasport Città di Vicenza.

