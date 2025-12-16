Serie B – Mercoledì sera di prestigio al PalaBanca: l’Assigeco ospita Legnano

La trasferta di Conegliano contro la Rucker non ha sorriso a un’opaca UCC Assigeco Piacenza, che solamente a tratti ha mostrato sprazzi di buona pallacanestro mancando di energia anche nella metà campo difensiva. Il fitto calendario permette però ai Lupi di avere subito una possibilità di pronto riscatto, tuttavia non facile, perché mercoledì 17 dicembrealle ore 20:30 al PalaBanca di Piacenza arriva la Sae Scientifica-Soevis Legnano, una delle tre capoliste del girone insieme a Vigevano e Vicenza.

Una sfida che rappresenta il secondo appuntamento di una settimana di fuoco per i ragazzi di coach Simone Lottici, tornati subito in palestra per preparare al meglio la gara sotto la sapiente guida dell’allenatore cremonese.

La presentazione di Legnano

Da anni ai vertici del campionato di Serie B Nazionale, Legnano anche in questa stagione non sta deludendo le aspettative, con un record di 11 vittorie e sole 4 sconfitte che la issa momentaneamente al primo posto in classifica insieme a Vigevano e Vicenza Per il terzo anno consecutivo guidata da Paolo Piazza, la formazione biancorossa può contare su un quintetto in buona parte rinnovato, guidato nel backcourt dal confermato Francesco Oboe e dal temibile Vytenis Cizauskas, giocatore lituano che nel curriculum vanta esperienze in tutta Europa, oltre ad alcune presenze in Eurolega con la maglia dello Zalgiris Kaunas, nonché uno dei migliori realizzatori dell’intero campionato.

Lo slot di ala piccola titolare è invece contraddistinto dalla presenza del capitano Guido Scali, mentre sotto canestro sono pronti a dare il loro contributo un lungo versatile come Arsenije Stepanovic, e il pivot Andrea Quinti, alla prima avventura lontano da Saronno ma non l’unico ex Robur ad aver accettato in estate la proposta dei Knights: oltre a lui è ha intrapreso lo stesso percorso anche la combo guard Francesco De Capitani, una delle diverse armi a disposizione in uscita dalla panchina.

A partita in corso portano energie fresche anche due veterani di questo campionato come Guglielmo Sodero e Mattia Mastroianni, così come il lungo ex Cassino Alessandro Riva. Chiude il roster il giovane Edoardo Pirovano.

