Torneo di Pasqua Bakery – Conclusa la prima giornata con 6 squadre in campo per oltre 10 ore di gioco – FOTO

Al Palabakery la Pasquetta si festeggia con la prima giornata del Torneo Minibasket di Pasqua targato Bakery Basket.

Il torneo interregionale a 6 squadre (categoria Aquilotti) ha visto protagonisti oltre 100 miniateti che si sono sfidati negli spazi esterni ed interni del PalaBakery e del Polisportivo di Piacenza. Sono confluiti da Fidenza, Gossolengo, Somaglia, Ponte dell’Olio e Piacenza per una gara a due gironi. Tutti insieme per condividere la passione per lo sport, una giornata di sana competizione e la gioia di stare insieme, all’insegna del divertimento e dello sport.

I ragazzi hanno giocato per oltre 10 ore di partite consecutive. Un vero tour de force che si è rivelata una bella giornata di sport per tutti. Non sono mancati anche i momenti di ristoro che, grazie alla bella giornata, hanno garantito il giusto riposo ai giovani miniateti che hanno potuto rifocillarsi tra una gara e l’altra.

Nella pausa pranzo hanno fatto visita agli oltre 100 bambini anche i giocatori della Serie A2 Bakery Piacenza che hanno omaggiato i ragazzi di gadget e premi.

La classifica

Il torneo ha visto classificarsi al quarto posto a pari merito le formazioni di Bakery Basket e River Ponte. Al terzo posto i ragazzi della Fulgor Fidenza. Il secondo posto è stato conquistato dalla Robur et Fides Somaglia e il primo dal Minisportlab Gossolengo.

Una giornata che aldilà del risultato sportivo è stata all’insegna del gioco e del divertimento per tutti i ragazzi. Martedì sarà invece la volta di alte sei formazioni questa vota della categoria Esordienti.