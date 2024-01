Serie B – I Fiorenzuola Bees superano una nobile del campionato con una grande prova; contro la Gema Montecatini è 92-82

I Fiorenzuola Bees ospitano la quarta forza del campionato, la Gema Montecatini di coach Del Re, nel turno infrasettimanale di Serie B Nazionale Old Wild West al PalArquato di Castell’Arquarto.

La cronaca

Le squadre partono da subito a marce altissime, con Montecatini che prova a sfruttare la maggiore fisicità collettiva e trova in capitan Savoldelli la tripla del 3-5 al 2’. Preti risponde con la stessa arma con due triple del 9-9, con i Bees che cercano di tenere i ritmi alti offensivamente; Venturoli ancora dall’arco incendia la retina, con il primo vantaggio gialloblu al 5’. 12-9.

I Bees, nonostante la taglia fisica inferiore, sono bravi nei raddoppi difensivi, con il ritmo alto offensivo che consente a Re in uscita dalla panchina di firmare il 16-11 al 7’. Biorac e Preti chiudono un ottimo primo quarto dei valdardesi, che vanno al primo riposo sul 22-13.

Ricci inaugura il secondo parziale con 4 punti di gran carriera, ma Cargnati con palleggio, arresto e tiro dalla media cerca di contenere la sfuriata gialloblu sul 30-17 al 13’. Preti con la tripla e il suo 15 punto personale consente alla squadra di Dalmonte, praticamente perfetta per 15 minuti, di doppiare la Gema sul 35-17.

Savoldelli con un gioco da 3 punti prova a dare aria ai toscani, ma Sabic mantiene alto il tasso di adrenalina del PalArquato altissimo con un’altra tripla in allontanamento. 41-24 al 16’. Gli ospiti non ne vogliono sapere di gettare la spugna, e con esperienza mixata a talento trovano in Passoni la tripla per riavvicinare le squadre (47-33 entrando nell’ultimo minuto del tempo). La tripla di Corgnati chiude il tempo con la Gema pericolosamente in avvicinamento nonostante un grande primo tempo dei Bees. 47-36.

Secondo tempo

Al rientro dall’intervallo lungo la difesa allungata di coach Dalmonte produce dividendi sulla tripla seguente di Venturoli per il 57-40 al 23’. Pirani in post basso schiaccia di violenza, poi Mazzantini è bravo a scavare a rimbalzo offensivo, ma Fiorenzuola tiene botta di grande energia e al 26’ è sopra 63-47 sui due liberi di Bottioni.

Re inchioda la schiacciata del 71-52 al 29’, con l’1/2 di Passoni che fa partire Montecatini sotto di 18 all’ultimo quarto di gioco. 71-53. Ricci danza sotto canestro per il 73-54 del 31’, ma la Gema con due canestri consecutivi di Di Pizzo da sotto canestro cerca di tornare sul -14 al 34’.73-59 e timeout Dalmonte.

Al rientro dal timeout Fiorenzuola da una spallata alla gara con i liberi di Biorac e la tripla in isolamento di Venturoli. 78-59 al 35’. La Gema Montecatini non ne vuole sapere di mollare, e con un break da 0-6 firmato Passoni e Mazzantini si vuole regalare 4 minuti di speranza. 80-67.

La precisione di Venturoli e Preti riesce a tenere i Bees sul +15, con Gema che depone le armi entrando negli ultimi due minuti di gioco. Finisce 92-82, con i Bees che continuano un trend impressionante in casa e si regalano una vittoria contro un’altra delle nobili del campionato.

Fiorenzuola Bees vs Gema Montecatini 92-82

(22-13; 47-36; 71-53)

Fiorenzuola Bees: Ricci 11; Biorac 10, Venturoli 15; Bottioni 2, Re 5; Seck ne; Guaccio; Giacchè 11; Preti 22; Bettiolo 2; Gayè 2; Sabic 12. All. Dalmonte

Gema Montecatini: Benedetti ne; Mazzantini 12; Soare ne; Angelucci ne; Korsunov 11; Savoldelli 10; Pirani 5; Mastrangelo; Corgnati 14; Dell’Anna 4; Passoni 16; Di Pizzo 10. All. Del Re