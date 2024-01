Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 28 gennaio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino al 28 gennaio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Mercoledì 24 gennaio

Appuntamento speciale, nella settimana in cui si celebrerà la ricorrenza del Giorno della Memoria, per la stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, che alle 20.45, ospiterà la rappresentazione “Il diario di Anne Frank”, di Frances Goodrich e Albert Hackett.

Appuntamento mercoledì 24 gennaio alle 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna “Cinema d’argento”. In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film diretto da James Hawes “One life” (USA, 2023).

Sabato 27 gennaio

Per commemorare Giuseppe Verdi nel 123° anniversario della scomparsa, alle ore 17.30 al Ridotto del Teatro Municipale, è in programma un concerto lirico organizzato da Centro Artistico Musicale San Lorenzo in collaborazione con Fondazione Teatri di Piacenza.

Festival della cultura della libertà 2024 al PalabancaEventi.

Alle ore 21 al Teatro President sarà in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, la compagnia teatrale CANTIERE SIMONE WEIL a.p.s. che ” debutterà “, in vernacolo piacentino, con la commedia “Tra sogn e realtä l’e mei scappä”

Domenica 28 gennaio

Festival della cultura della libertà 2024 al PalabancaEventi.

Alle ore 18 al Milestone: Di Castri – CIsi – Zirilli in un omaggio a Joe Henderson.

Appuntamenti

Fino al 22 gennaio prosegue “Piacenza on Ice”, l’ormai tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Mostre

XNL Arte, prorogata al 28 gennaio della mostra Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi.

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

“Marcovaldo, un racconto per immagini”, mostra aperta fino al 27 gennaio alla Biblioteca Passerini Landi.

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. La mostra rimane aperta fino al 24 febbraio 2024 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza fino al 9 dicembre 2023.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.