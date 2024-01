Si rafforza l’offerta del mercato coperto di Campagna Amica, arrivano i latticini della Graffignana

Nuovi arrivi gustosi al Mercato Coperto di Campagna Amica.

Da questo venerdì, in via Farnesiana,17 a Piacenza sarà presente la società agricola Graffignana di Caorso, una realtà agro-casearia condotta dalla famiglia Losi che si tramanda da quattro generazioni, portando avanti con passione le tradizioni della Bassa piacentina.

Un’offerta sempre più ampia

E’ Stefania Losi a parlarci delle produzioni di queste realtà:

“La nostra offerta è ampia, con i latticini quali primo sale, ricotta, yogurt e dessert, le confetture e le cipolle in agrodolce. Abbiamo un allevamento di vacche razza frisona e quindi il latte che trasformiamo è di nostra produzione, a km zero, naturalmente Made in Italy. Ci teniamo a evidenziare l’estrema cura sia delle fasi di lavorazione sia del successivo confezionamento che avviene manualmente. Per noi il Mercato Coperto rappresenta una vetrina importante, ci piace l’opportunità di farci conoscere e arrivare ad un consumatore che già apprezza il rapporto diretto con i produttori agricoli e con gli allevatori. E al Mercato – spiega – vogliamo proprio raccontare ciò che facciamo ogni giorno e guidare i visitatori alla scoperta dell’alta qualità dei nostri prodotti”.

Luogo di incontro e benessere

Inaugurato nell’aprile del 2022, il Mercato Coperto, promosso da Coldiretti, si conferma un luogo di incontro per i cittadini che apprezzano le tipicità di stagione e che sono attenti al benessere, alla salute e all’ambiente.

L’offerta va incontro anche ai palati più esigenti: dagli ortaggi alle confetture, dalla carne dell’allevamento di Chianina, Marchigiana e Piemontese della Val Tidone e dei suini in Brianza al pesce fresco dei pescatori di Sestri Levante, ma anche le uova di gallina appena deposte, il pane, la pasta fresca, il riso, i salumi, il latte e i formaggi freschi, l’olio, il miele, i funghi e i tartufi e naturalmente i vini piacentini e l’agri-birra artigianale. Non solo, anche la lavanda trova la sua collocazione, con oli essenziali, idrolati e da dicembre, anche le creme per il viso e le mani a conferma delle molteplici proprietà e dei benefici di una pianta dai mille usi.

Oltre alla spesa, sono disponibili e molto richiesti gli agri-aperitivi, i menù contadini e la gastronomia ed è ricco e consultabile sulle pagine social (facebook: Campagna amica Piacenza; instagram: Mercato agricolo di Piacenza) il calendario degli eventi, tra corsi e iniziative che vengono proposti per adulti e bambini.

Festa a tema sulla vitamina C

Proprio questa settimana è prevista la festa a tema sulla Vitamina C.

Al Mercato Coperto dunque, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio dalle 10 alle 12, verrà realizzata un’esposizione e degustazione degli agrumi di stagione a cura delle Aziende Agricole Bio Cultyvia e Oro Nero. Focus sulle proprietà benefiche, drenanti, antinfiammatorie e antiossidanti.

Il cuoco del Mercato Daniele Sesenna realizzerà piatti a base di vitamina C all’interno dell’area somministrazione e gastronomia, con la collaborazione delle aziende presenti.

GLI ORARI DEL MERCATO COPERTO in via Farnesiana,17 a Piacenza

Venerdì 16-21 (area ristoro fino alle 22)

Sabato e Domenica 8.30-14