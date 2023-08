Serie B – Il programma delle amichevoli della Bakery Piacenza

La Bakery Piacenza comunica che in questa settimana, la seconda di lavoro per i biancorossi, saranno svolte due amichevoli. La prima è in programma per mercoledì 30 agosto alle ore 19:30, quando al PalaBakery arriverà Pizzighettone, formazione che disputerà il campionato di serie B Interregionale.

Sabato 2 settembre invece, i biancorossi di coach Augusto Conti affronteranno sempre sul parquet amico la compagine di serie A2 della Juvi Cremona. La palla a due è fissata per le ore 18:00, ma questo sarà un appuntamento particolare visto che prima della partita vi sarà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff. Al termine sarà organizzato un aperitivo con i tifosi, e tutti i tesserati saranno a disposizione dei giornalisti per le interviste.

Dichiara l’allenatore Augusto Conti