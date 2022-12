Serie B – Infrasettimanale al PalaRuggi: i Fiorenzuola Bees fanno visita ad Andrea Costa Imola

I Fiorenzuola Bees tornano al PalaRuggi di Imola per affrontare la seconda delle due trasferte in terra imolese per il Campionato di Serie B Old Wild West Girone C 2022/2023. Lo fanno in infrasettimanale, con palla a due fissata per le ore 20.30 di mercoledì 7 dicembre 2022, con la volontà di continuare la streak da 3 successi consecutive nelle ultime 3 partite.

La sfida di domenica scorsa contro i Tigers Romagna non ha segnato certamente il miglior basket stagionale per la squadra di coach Galetti, costretta ad un secondo tempo vigoroso per ribattere al vantaggio nella prima metà dei romagnoli.

Nell’83-76 finale in favore dei Bees, è stato importante l’apporto di un Magrini che ha flirtato con la tripla doppia (10 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) e un Caverni decisivo con le sue due triple nei momenti clou della gara (15 nel finale i suoi punti personali).

Fiorenzuola è consapevole tuttavia di una prestazione di livello inferiore rispetto alle precedenti, e vuole alzare nuovamente le marce nella sfida che la attende in terra imolese, dove si troverà di fronte ad un vero e proprio catino ribollente.

Il punto su Imola

Andrea Costa Imola arriva infatti da un momento non felice, dove la vittoria di 10 giorni fa contro Jesi sembrava aver scacciato i venti di 5 sconfitte consecutive. Venti tuttavia ripiombati minacciosi dopo un brutto ko nel sentito derby contro la Virtus Imola, perso per 87-68 e che ha scatenato alcune critiche da parte dei tifosi di casa.

Fiorenzuola tuttavia non si fida di una squadra come quella di Andrea Costa Imola, che nel roster a disposizione di coach vede un Ranuzzi (ala ex Cento in Serie A2) da 14,5 punti a gara come primo realizzatore, cui seguono diversi giocatori che attentano alla doppia cifra di media quali Restelli, Montanari, Trentin e Corcelli.

”Abbiamo preso dei giocatori maturi che in gare come quelle contro i Tigers Romagna si sono assunti responsabilità nel finale per tirare fuori le castagne dal fuoco in una gara che stava diventando complicata.