Serie B – La Bakery Piacenza ancora in casa: arriva Faenza. Morvillo: “Aggrediamoli fin da subito” – AUDIO

In archivio con il sorriso il recupero contro Lumezzane, la Bakery Piacenza è già proiettata alla diciassettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Un turno che vedrà i biancorossi impegnati di nuovo tra le mura amiche del PalaBakery, contro i Blacks Faenza, domenica 22 dicembre alle ore 18:00.

Per i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sarà un’altra gara dal valore importante, e i due punti in palio servirebbero sia per restare quantomeno aggrappata al gruppone di squadre che la precedono in classifica, sia per poter festeggiare al meglio il Natale. Calendario che non conoscerà la parola pausa per le festività natalizie, visto che si giocherà per l’ultima partita del 2024 domenica 29 dicembre, con la trasferta a Vicenza, mentre si darà il benvenuto al 2025 con il derby contro i Fiorenzuola Bees in programma al PalaBakery il 5 gennaio.

Le parole di Morvillo a Radio Sound

«Contro Lumezzane siamo stati bravi nelle piccole cose che non fanno statistica – le parole del vice allenatore Alessandro Bernini –, come metterci il corpo, infastidire le linee di passaggio, scivolare in difesa, tenere gli uno contro uno, prendere i rimbalzi. E questo ci ha permesso di vincere contro una squadra comunque di livello, facendo una gran partita nonostante le difficoltà vissute in settimana. Testimonianza della compattezza di questo gruppo». «Venivamo da un periodo nel quale ci è mancato il risultato – gli fa eco l’assistente Ludovico Bazzoni –, ma non le prestazioni. Nell’ultima partita siamo andati oltre i nostri limiti, siamo riusciti ad essere costanti per tutto il match. Il prossimo passo è consolidare questi valori, e metterli in campo anche contro Faenza, un’altra squadra forte che però verrà nel nostro palazzetto».

In vista del match con Faenza, la società della presidente Caterina Zanardi lancia un bellissimo messaggio natalizio per i propri tifosi. Infatti, «il Natale è condivisione, emozione e gratitudine. Non c’è regalo più bello che vedere i nostri tifosi riuniti, con gli occhi che brillano e i cuori che battono per la nostra squadra. Così, come in una favola natalizia, è arrivata una sorpresa, speriamo gradita: il 22 dicembre, per la partita di Natale, l’ingresso sarà gratuito per tutti. Un dono, sì, ma anche un abbraccio simbolico a tutti coloro che amano il basket, Piacenza e i suoi colori. È il nostro modo di dirvi grazie per il calore, il tifo e l’affetto che rendono unica ogni partita e ci fanno sentire più di una squadra: una famiglia. Perché lo sport, come il Natale, è fatto per unire, emozionare e ricordarci che i momenti più belli sono quelli che viviamo insieme. Vi aspettiamo al PalaBakery perché il Natale è più bello se lo festeggiamo in campo, insieme a voi».