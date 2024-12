Matteo Russo saluta il Piacenza e segna all’esordio con il Fossano. “Dura abbandonare la squadra della mia città”

Matteo Russo, piacentino classe 2004, ha salutato il Piacenza calcio nel mercato invernale e si è trasferito al Fossano, squadra che lotta per la salvezza nel girone A di Serie D. L’esterno d’attacco ha optato per una nuova sfida ed è subito andato in gol nel pareggio contro il Chieri. Queste le sue parole ai colleghi di Libertà: “Ho fatto questa scelta per avere più minuti in campo e confrontarmi davvero con questa categoria. È stata dura accettare l’idea di abbandonare la squadra della mia città, soprattutto in un momento così difficile, ma era arrivato il momento. Sono e sarò per sempre legato a questi colori, infatti mai dire mai per un ritorno, un giorno. Resta l’amaro in bocca per non aver vinto lo scorso campionato, sarebbe stata una grande festa per società e tifosi”.

