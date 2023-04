Serie B – La Bakery Piacenza apre un altro trittico infernale ad Ancona, Berra: “Sarà una battaglia” – AUDIO

Quattro vittorie consecutive, il quarto posto confermato e la fiducia a mille, ma il difficile deve ancora venire. La Bakery Piacenza di coach Marco Del Re, reduce dal successo casalingo con i Tigers, si prepara al rush finale della regular season: in poco più di 20 giorni, dal 2 aprile fino al 22, i biancorossi capiranno tanto sul loro futuro. Da un lato c’è la possibilità di confermare il quarto posto e, volendo, avvicinarsi anche al terzo occupato da Fabriano (distante 4 punti); dall’altro il rischio concreto di terminare la stagione al sesto posto e giocare i playoff per la permanenza nella prossima Serie B d’Elite.

Questo viaggio lungo tre settimane parte da Ancona, dove la truppa piacentina scenderà in campo domenica 2 aprile alle ore 18:00 sul parquet del PalaRossini (24esima giornata su 28 in programma). Di fronte avrà una Luciana Mosconi particolarmente agguerrita, reduce da tre vittorie consecutive e in ritardo di soli due punti in classifica (così come Ozzano e Jesi). La squadra di coach Coen in casa ha perso solo tre volte in questa stagione (9-3), può contare su giocatori di qualità e non parte sicuramente sfavorita. Tra Ciribeni, Carnovali, Lorenzo Panzini e il big man Alberto Bedin, l’attacco dei marchigiani produce più di 80 punti a partita: il quarto migliore del campionato.

La Bakery invece dovrà fare affidamento sulla difesa, che in campionato lascia solo 70 punti agli avversari (la seconda del girone dopo Rieti). Rispetto all’andata c’è poco da difendere, poiché i biancorossi vinsero solo di due lunghezze dopo aver toccato anche il +23 all’intervallo lungo. Sarà una guerra di filosofie: chi saprà imporre la propria, porterà a casa il bottino di guerra.

Le parole di Gabriele Berra, esterno della Bakery Piacenza