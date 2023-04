Stanchezza di primavera, Monica Maj: “Non è un falso mito, attenzione al riposo e all’alimentazione” – AUDIO

Stanchezza di primavera, Monica Maj: “Non è un falso mito, le energie si ritrovano riposando e mangiando un po’ meno“. Lo ha detto la dietista piacentina a Radio Sound.

Il cambio d’orario allunga le giornate e se da una parte questo è un bene, bisogna però anche fare i conti con un senso di indisposizione generalizzato. Una situazione che può portare sonnolenza, spossatezza, poca concentrazione e anche sbalzi di umore. Al nostro corpo in questo periodo è richiesto uno sforzo per adattarsi al cambiamento climatico, ma ci sono delle strategie per recuperare le energie.

Stanchezza di primavera, situazione veritiera o falso mito?

Lo abbiamo chiesto alla dietista piacentina Monica Maj. “Non è un falso mito. Ad esempio nei cambi di stagione, chi soffre di colite e gastrite ha un riacutizzarsi della sintomatologia. Per loro è un periodo di forte stress, pur rispettando tutte le regole di igiene nutrizionale. Insomma… siamo più stanchi. Usciamo dall’inverno e non abbiamo ancora le giuste energie per affrontare la nuova stagione”.

Come ritrovare queste energie? Magari attraverso una alimentazione mirata

“Io metterei anche al primo posto un buon riposo. E’ importante riprendere un ritmo corretto di sonno e veglia, quindi dormire 7/8 ore a notte. Invece dal punto di vista nutrizionale è molto importante non appesantire il nostro apparato digerente. Questo significa cercare di utilizzare delle preparazioni semplici e non eccedere nei grassi. In particolare quelli cotti, il tutto per cercare di ridurre l’energia che portiamo nel corpo attraverso gli alimenti. Non parlo della necessità di fare una dieta, ma di mangiare un filino meno per aiutare il nostro fisico a riassestarsi. Poi i consigli sono i soliti: bere molto e puntare su frutta e verdura di stagione come l’asparago”.

Stanchezza di primavera, Monica Maj: AUDIO intervista