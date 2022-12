Serie B – La Bakery Piacenza cala il tris e batte Ancona 81-79

Terza vittoria consecutiva per la Bakery Piacenza! Dopo i due punti al cardiopalma contro Imola e il successo “on the road” a Cervia, i ragazzi di coach Del Re stendono anche la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen. Una partita a due facce quella giocata dai biancorossi, che prima toccano il +23 nel primo tempo e poi alzano le mani dal volante subendo il rientro dei marchigiani. Nel finale, ancora una volta, una bomba di Coltro sigilla il match e permette alla formazione piacentina di rimanere tra le prime 4 della classe. MVP del match Umberto Livelli con 25 punti in 26 minuti di utilizzo.

Quarto Quarto

Si riparte al PalaBakery. Tripla di Panzini 64-58. Coltro replica 66-58. Tripla di Panzini 68-61. Ambrosin da centro area 68-63. Livelli tiene a distanza Ancona e gli ospiti chiamano timeout 70-63. Tripla Piccionne, ma Livelli è superlativo 72-66. Giombini accorcia ancora 72-68. Giombini poco dopo commette il suo quinto fallo e guadagna la panchina. Livelli dai liberi allunga 76-68. Cecchetti scaccia fantasmi, ma Bedin tiene in pista Ancona, conquistando canestro e fallo 78-71 a 100 secondi dalla fine. Quinto fallo di Korsunov. Ancona torna a -5 ad un minuto dalla fine. Infrazione di passi di Angelucci, palla persa sanguinosa per la Bakery. Bedin a bersaglio, tocca quota 17 nella sua serata. Ancona è a -2 e Del Re chiama timeout. Coltro mette una tripla importantissima e la Bakery torna a +6 (81-75). Panzini trova due punti dai liberi (81-77). Canestro di Bedin 81-79. Finisce qui!!! La Bakery vince 81-79!

Terzo quarto

Riparte il match. Ancona fa subito capire di voler rientrare in gara con Giombini e una tripla di Czoska. Del Re chiama subito timeout (55-41). Ambrosin da tre punti e gli ospiti in un batter d’occhio torna a -10! Fallo offensivo di Cecchetti! Parziale di 9-0 per Ancona. Parziale nero per i padroni di casa: 0 punti in 4 minuti. Ancona si avvicina minacciosamente. Ambrosin fa 3 su 3 dai liberi. Parziale di 12-0 per Ancona ( 55-48. C’è solo Ancona in campo: gli ospiti si portano a -4. Si sblocca la Bakery, tripla di Livelli 58-51. Ancona replica. Berra non ci sta e riporta lo score sul 61-53. Bedin a segno 61-55. Angelucci fa 1 su 2 in lunetta. Angelucci limita i danni e chiude il quarto sul 64-55. Si chiude un quarto molto complicato per i biancorossi.

Secondo quarto

Ancora inizio convincente della Bakery con il solito Angelucci che raggiunge la doppia cifra con due tiri liberi. Livelli alza i giri del motore per il massimo vantaggio Bakery (29-17) Ancona chiama timeout. Al rientro in campo è ancora Livelli con una tripla a guidare la fuga biancorossa (32-17). Altra tripla biancorossa (35-17). Ancona non ha ancora segnato un canestro nel secondo parziale dopo 2 minuti e mezzo. Altra bomba di Livelli! (38-19). Bedin trova il canestro, ma Livelli trova triple da ogni parte dal campo! Quarta tripla di fila di Livelli (41-21). Livelli scatenato con altri due canestri (45-23). Tecnico per proteste al coach di Ancona. El Agbani (seconda tripla di serata) da tre punti! 50-29. Altra tripla e poi schiacciata di Berra 55-32. Finisce un primo tempo spettacolare 55-34

Primo quarto

Parte forte la Bakery con le triple di Coltro ed El Agbani (6-2). Gancio a centro area di Cecchetti (8-2). Ancona si sblocca con il tiro pensante di Giombini (8-5). Rimbalzo conquistato da Giombini che riporta Ancona a -1 (8-7). Angelucci trova la retina, ma replica subito Giombini (10-9). Grandissimo ritmo delle due squadre (12-12). Tripla di Berra che spinge la Bakery 15-12! Coltro subisce fallo mentre tirava da tre punti: fa 3 su 3 (18-13). Angelucci conquista canestro e fallo (20-15). Ancora Angelucci! Si chiude un primo quarto davvero entusiasmante per spettacolo e ritmi. Bakery avanti 24-17 . Angelucci autore di 8 punti.



I quintetti

Bakery: El Agbani, Cecchetti, Angelucci, Coltro, Berra

Ancona: Panzini, Ambrosin, Giombini, Calabrese, Czoska