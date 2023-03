Serie B – La Bakery Piacenza attende i Tigers Romagna per allungare il filotto di vittorie – AUDIO

È una Bakery Piacenza ormai sempre più sicura di sé quella che è pronta ad ospitare i Tigers Romagna nella 23ª giornata del girone C di Serie B. I biancorossi di coach Del Re, reduci da una grande vittoria in trasferta a Imola, hanno consolidato il 4° posto in solitaria, a +2 sulle tre inseguitrici (Ancona, Jesi e Ozzano). Ora, però, c’è un match da non sbagliare. Dentro le mura del PalaBakery, domenica alle 18:00, i piacentini se la vedranno con i Tigers Romagna: ultima forza del campionato con solo 4 punti in 21 giornate.

I Tigers, allenati da Augusto Conti, stanno affrontando una stagione veramente difficile: in campionato sono arrivate solamente due vittorie, mentre le sconfitte sono 19 (di cui 8 consecutive). L’ultimo successo è datato 7 gennaio (in trasferta a Empoli), ma nelle ultime settimane si è vista una certa crescita, con i romagnoli in grado di giocarsela con Senigallia, Faenza, l’Andrea Costa Imola e Jesi. Sfortunatamente per i bianconeri non sono arrivate vittorie, ma la matematica non li condanna ancora alla retrocessione.

Dal punto di vista statistico, i Tigers sono il peggior attacco e una delle peggiori difese, mentre la Bakery può contare su una difesa granitica. Forse potrebbe essere proprio questa la chiave decisiva: chiudere la via verso il proprio canestro e trovare punti facili in contropiede.

Le parole di Alessandro Cecchetti, capitano della Bakery Piacenza