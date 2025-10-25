Serie B – La Bakery Piacenza ci riprova con Treviglio, Bazzoni: “Ottima settimana, siamo pronti” – AUDIO

Nuovo weekend e nuova partita per Bakery Piacenza, di nuovo in trasferta dopo la partita sul campo di Assigeco. Domenica 26 ottobre alle 18, al PalaFacchetti di Treviglio, i biancorossi sfideranno Treviglio Brianza Basket per la settima giornata di Serie B Nazionale.

La squadra di coach Giorgio Salvemini arriva fiduciosa alla gara, come conferma l’assistente allenatore Ludovico Bazzoni: “Il gruppo è in crescita e lo abbiamo visto nelle ultime due partite contro due avversari molto forti, così come lo sarà Treviglio. È stata una buona settimana di preparazione, siamo cresciuti sugli aspetti difensivi e nella condivisione della palla. Andiamo verso la partita di Treviglio con fiducia ed energia, vogliamo trovare la prima vittoria sul campo”.

In settimana, durante gli allenamenti al PalaBakery, lavoro intenso anche sul piano tattico per cercare di sorprendere un avversario forte: “Sappiamo che affronteremo una squadra con individualità importanti e che richiederà un grande sforzo anche sul piano difensivo, soprattutto per fermare un giocatore molto esplosivo come Morina e un punto di riferimento come Marcius. Abbiamo visto le loro gare, spesso decise dopo una sfida punto a punto, e questo ci dà la consapevolezza di poter dire la nostra. Arriviamo molto concentrati”.

