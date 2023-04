Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest saluta il pubblico di Gossolengo con una vittoria: 3-0 a Rivalta

Ultima sfida interna dell’anno con vittoria per il Fumara Everest che saluta Gossolengo tra gli applausi e le tinte tricolore che hanno contraddistinto una stagione memorabile: con Rivalta lo score si fissa sul 3-0 prima dell’ultimissima gara del campionato prevista per sabato prossimo, ancora con una formazione mantovana.

Coach Mazzola sceglie la diagonale con Bianchini e Ducoli, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Passerini libero.

La cronaca

Avvio di gara in grande equilibrio: è Ducoli a siglare il punto del dieci pari. L’ace di Bianchini (16-15) apre un buon break per le biancoblu (21-16) con la formazione mantovana ad inseguire. C’è l’ingresso di Antola, l’ultimo colpo di coda di Rivalta non basta ed è la stessa Antola a chiudere 25-23.

C’è Moretti a completare la diagonale di inizio secondo set: l’avvio del Fumara Everest è più convincente, sul 12-4 le ospiti hanno già esaurito i time out. Va in campo anche Bossalini al centro, il MioVolley spinge con Nedeljkovic e si porta a casa il parziale con un attacco di Moretti sul punteggio di 25-15.

Il primo allungo del terzo parziale è biancoblu (12-7), Scarabelli cede il posto a Ducoli ed il MioVolley veleggia sul 20-15. Le avversarie regalano l’ultimo sussulto della serata ma è il Fumara Everest che si prende la prima match ball subito capitalizzata per il 3-0 finale.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-INOX MECCANICA RIVALTA 3-0

(25-23; 25-15; 25-23)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Bianchini 2, Ducoli 2, Moretti 5, Cornelli 6, Scarabelli 10, Antola 8, Guaschino 11, Nedeljkovic 10, Bossalini, Passerini (L). NE: Galibardi, Gemma, Molinari, Fizzotti (L). All. Mazzola-Falco

INOX MECCANICA RIVALTA: Tessari 5, Olioso 9, Bazzoli 14, De Benedetti 1, Ballestriero, Mazzi 2, Avona 4, Onyeukwu, Gualtieri, Castagna 5, Visentini (L), Venturini (L). NE: Gialdini, Rossetti. All. Baratella