Serie B – La Bakery Piacenza ospita San Miniato nell’ultima casalinga prima dei playoff – AUDIO

“Dobbiamo partire forte sin dall’inizio, San Miniato deve capire che abbiamo bisogno della vittoria a tutti i costi”. Sono queste le parole di Simone Angelucci alla vigilia di Bakery Piacenza-San Miniato, match valido per la penultima giornata di regular season. Domenica alle ore 18:00, al PalaSport di Largo Anguissola, i biancorossi cercheranno una vittoria che potrebbe tenerli in corsa per il quarto posto fino all’ultimo respiro. In questo momento, lo ricordiamo, i ragazzi di coach Del Re hanno gli stessi punti di Ozzano (che però ha la differenza canestri a favore) e due punti in meno di Jesi (con cui Piacenza ha il vantaggio negli scontri diretti). Per la qualificazione diretta alla prossima Serie B d’Elite è ancora tutto aperto, ma è obbligatorio incamerare i due punti.

L’avversario: San Miniato

L’Etrusca Basket è già matematicamente retrocessa nel nuovo campionato Interregionale 2023/24, per cui non ha più nulla da chiedere al finale della regular season. La formazione allenata coach Marchini è riuscita a vincere solo 6 volte in 27 giornate, navigando nei bassifondi fin dal principio. A poco sono serviti gli exploit casalinghi contro Jesi, Faenza e la stessa Bakery, l’ultima sconfitta – l’ottava consecutiva – con l’Andrea Costa Imola ha sancito la retrocessione. L’ultimo a mollare è stato sicuramente Niccolò Venturoli, uomo da oltre 15 punti di media e autore di un grandioso trentello al PalaFontevivo, ma il suo sforzo non è bastato. Insieme a lui, da tenere d’occhio: Luca Tozzi (12.7ppp con 7.1rpp), Alessandro Spatti (9.2ppp), Daniel Ohenhen (7.9ppp con 6.2rpp) e Leonardo Cipriani (7.8ppp con il 38% da tre).

Le parole di Simone Angeletti, giocatore della Bakery Piacenza