Serie B – La Bakery Piacenza sfida la Libertas Livorno nel turno infrasettimanale – AUDIO

Il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024 torna per il turno infrasettimanale, e la Bakery Piacenza affronterà sul parquet di casa la seconda forza della Libertas Livorno. Palla a due domani sera, mercoledì 27 marzo 2024, al palasport di largo Anguissola alle ore 20:30. I biancorossi si avvicinano a questo match forti di un filotto di ben quattro successi consecutivi, l’ultimo domenica scorsa a Salerno. Contro le formazioni campane la Bakery si è dimostrata squadra solida, collezionando sei vittorie nelle sette partite disputate. Un cammino opposto rispetto a quanto i ragazzi di coach Salvemini sono stati opposti alle compagini toscane, contro cui si è racimolato due soli successi – entrambi in casa – in nove incontri giocati.

Le parole di coach Salvemini a Radio Sound

Nonostante i sedici punti di differenza in classifica, tra Piacenza e Livorno è tutto apparecchiato per una vera battaglia agonistica. Se la Bakery Piacenza è uscita vittoriosa dopo un supplementare dalla più lunga trasferta della stagione in quel di Salerno; la Libertas che è stata finalista di Coppa Italia solo due settimane fa, ha vinto lo scontro casalingo con Avellino con un canestro sulla sirena. Dopo lo scoglio livornese, per i biancorossi che adesso hanno un vantaggio di quattro punti sulla zona playout, ci saranno quattro scontri diretti per la salvezza: sabato 30 marzo a casa di Omegna, sabato 6 aprile in trasferta a Rieti, il 14 aprile il derby casalingo con Fiorenzuola, e domenica 21 aprile in quel di Caserta nell’ultima giornata della regular season. Dunque, capitan Mastroianni e compagni hanno il destino nelle proprie mani.

Le parole di Salvemini

«Siamo arrivati al rush finale della stagione, e questo significa che ogni partita sarà dura e la posta in palio è alta per ogni squadra affinché si possano raggiungere i propri obiettivi. È dunque fondamentale arrivare in questo periodo con una base di durezza e solidità mentale che ti permettano innanzitutto di competere e poi di poter vincere. Proprio come abbiamo dimostrato nell’ultima partita di Salerno. Adesso non dobbiamo però cullarci, perché ci aspetta una partita contro la Libertas Livorno che sarà di una durezza tecnica e fisica veramente importante. Un’avversaria che non dobbiamo neppure presentare, per questo recuperiamo le energie e concentrati per il prossimo impegno».