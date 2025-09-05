Serie B – La Bakery Piacenza si fa trovare pronta nel test con Andrea Costa Imola

Terzo test match casalingo per Bakery Piacenza, che nella serata di mercoledì 3 settembre ha affrontato Andrea Costa Imola, altra squadra inserita nel campionato di Serie B Nazionale, ma nel girone B.

Dopo un inizio di gara ad inseguire, i biancorossi di coach Salvemini accorciano nel corso del primo quarto fino al 17-21 dei primi 10’ in favore dei bolognesi. L’onda lunga di questi miglioramenti nel secondo parziale, dove la Bakery si fa trovare pronta e chiude sul 23-19 prima dell’intervallo lungo.

Buone le risposte sul piano difensivo e anche a rimbalzo, per una costanza di prestazione che premia i biancorossi nella seconda parte di gara, come dimostrano i punteggi degli ultimi due quarti, pareggiati 10-10 e 16-16, in uno scrimmage dal profumo di campionato per l’intensità e l’equilibrio visti sul parquet fino alla sirena finale.

Le parole del primo assistente allenatore Alessandro Bernini dopo lo scrimmage con Andrea Costa Imola: “Di certo, è stato un test molto utile per noi perché affrontavamo una squadra di alto livello, in particolare sul piano fisico e tecnico. Da parte nostra, siamo stati duri e intensi, rispettando le regole che ci eravamo prefissati in attacco e in difesa. Anche nei momenti di difficoltà, ci siamo chiusi bene e abbiamo tenuto il punteggio, giocandocela fino in fondo. Per questo, siamo molto soddisfatti”.

Il tabellino del test match Bakery Piacenza-Andrea Costa Imola

I risultati dei singoli quarti: 17-21, 23-19, 10-10, 16-16.

Bakery Piacenza: Dore, Morvillo, Ricci, Bocconcelli, Abba, Borriello, Giannone, Banella, Korlatovic, Lombardi N.e, Beccari N.e, Madia N.e, Villa N.e, Ferrari N.e.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy