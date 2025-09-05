Serie B – La Bakery Piacenza si fa trovare pronta nel test con Andrea Costa Imola

Terzo test match casalingo per Bakery Piacenza, che nella serata di mercoledì 3 settembre ha affrontato Andrea Costa Imola, altra squadra inserita nel campionato di Serie B Nazionale, ma nel girone B.
Dopo un inizio di gara ad inseguire, i biancorossi di coach Salvemini accorciano nel corso del primo quarto fino al 17-21 dei primi 10’ in favore dei bolognesi. L’onda lunga di questi miglioramenti nel secondo parziale, dove la Bakery si fa trovare pronta e chiude sul 23-19 prima dell’intervallo lungo.
Buone le risposte sul piano difensivo e anche a rimbalzo, per una costanza di prestazione che premia i biancorossi nella seconda parte di gara, come dimostrano i punteggi degli ultimi due quarti, pareggiati 10-10 e 16-16, in uno scrimmage dal profumo di campionato per l’intensità e l’equilibrio visti sul parquet fino alla sirena finale.
Le parole del primo assistente allenatore Alessandro Bernini dopo lo scrimmage con Andrea Costa Imola: “Di certo, è stato un test molto utile per noi perché affrontavamo una squadra di alto livello, in particolare sul piano fisico e tecnico. Da parte nostra, siamo stati duri e intensi, rispettando le regole che ci eravamo prefissati in attacco e in difesa. Anche nei momenti di difficoltà, ci siamo chiusi bene e abbiamo tenuto il punteggio, giocandocela fino in fondo. Per questo, siamo molto soddisfatti”.
Il tabellino del test match Bakery Piacenza-Andrea Costa Imola
I risultati dei singoli quarti: 17-21, 23-19, 10-10, 16-16.
Bakery Piacenza: Dore, Morvillo, Ricci, Bocconcelli, Abba, Borriello, Giannone, Banella, Korlatovic, Lombardi N.e, Beccari N.e, Madia N.e, Villa N.e, Ferrari N.e.