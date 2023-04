Concorsi comunali, 42 posti disponibili: 22 profili tecnici, 20 amministrativi. Candidature fino al 27 aprile.

C’è ancora qualche giorno di tempo, per candidarsi a lavorare per il Comune di Piacenza. E’ giovedì 27 aprile (compreso), il termine ultimo per iscriversi ai bandi di concorso attualmente pubblicati – con evidenza in home page – sul sito web dell’ente, dove si possono visionare anche i brevi video che sintetizzano, nelle parole dei futuri colleghi e del direttore generale Luca Canessa, le sfide poste dai processi di innovazione, semplificazione amministrativa e qualità dei servizi alla cittadinanza, rigenerazione e riqualificazione urbana, sviluppo sostenibile fondato sui grandi progetti finanziati dal PNRR.

Sono 42, complessivamente, i posti disponibili, tutti con assunzione a tempo pieno e indeterminato, suddivisi in tre diverse categorie rispondenti alle esigenze del Piano comunale del personale – che nel corso del 2023 prevede l’ingresso di oltre 100 nuove figure professionali – ma volte anche a valorizzare le competenze qualificate e la specializzazione dei candidati.

I profili ricercati

Sono undici i profili di funzionario tecnico (categoria D), con abilitazione alla professione di ingegnere o architetto e laurea in Architettura, Ingegneria – tra le specializzazioni elencate nel bando – o Pianificazione territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale o titoli equiparati. Altrettanti, 11, i posti riservati ad addetti tecnici (categoria C, area degli Istruttori), per i quali è richiesto il diploma di maturità ad indirizzo tecnico – costruzioni, ambiente e territorio; elettronica ed elettrotecnica; trasporti e logistica; meccanica, meccatronica ed energia – oppure un diploma di diversa natura unitamente a una laurea di tipo tecnico tra quelle elencate nel bando. Venti le posizioni aperte per nuovi funzionari amministrativi, con inquadramento di categoria D, per i quali vi è, tra i requisiti fondamentali di ammissione, la laurea.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si può scrivere a u.concorsi@comune.piacenza.it, mentre dalla home page del sito www.comune.piacenza.it si può accedere direttamente, cliccando sulla notizia di apertura, ai tre avvisi pubblici di riferimento, potendo consultare il bando integrale per ciascuno e al link per compilare, esclusivamente online, la domanda di iscrizione al concorso di proprio interesse.