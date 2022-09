Serie B – La Bakery Piacenza vende cara la pelle, ma ai quarti di Supercoppa ci va Livorno

Dopo due successi importanti nei primi impegni di Supercoppa, per la Bakery Piacenza è ora di affrontare la Libertas Livorno negli ottavi di finale: è l’occasione per ritrovare l’ex di giornata Jacopo Lucarelli, fino a pochi mesi fa in maglia Bakery nell’avventura piacentina in Serie A2, conclusasi con una splendida salvezza.

È un avvio tosto per i biancorossi, ingabbiati dall’intensità dei livornesi e costretti a basse percentuali al tiro: la Libertas tocca presto il massimo vantaggio sul 5-17. La Bakery non si dà per vinta, stringe i denti e le maglie difensive e nella seconda metà del 1°Q costruisce la rimonta: 17-19 al 9’, mentre nel secondo quarto mette finalmente la testa avanti.

Questa volta è Livorno ad essere in balìa delle sfuriate Bakery, con i padroni di casa che si spingono fino al 34-27 grazie a 9 punti di Cecchetti, due triple di Berra e il gioco a tutto tondo di Coltro (6pts, 5ast e 5 falli subiti a metà). Livorno si affida ora all’ex Lucarelli per rimettere il naso avanti a metà: 34-35.

Nel secondo tempo Livorno continua vuole scappare, 38-46 al 24’, la Bakery prova a chiudere le maglie difensive con la zona 2-3 ed i frutti si vedono: Livorno perde inizialmente ritmo, la Bakery prende fiducia e si mantiene a contatto, con il 3°Q che finisce 46-52.

È qui che la Libertas piazza lo 0-12 di parziale che indirizza definitivamente la partita, fermato solo dai liberi di Coltro per il 48-64. Arriva una nuova reazione Bakery che si riporta a -10, fino al 60-70 sulla sirena finale. Vince Livorno, per la Bakery si chiude qui la Supercoppa LNP Old Wild West.

Le chiavi della partita

Bakery mai doma: ai momenti più difficili, segue sempre una bella reazione della formazione di coach Del Re: dal -12 al +7, dal -16 che avrebbe annichilito chiunque ad un più contenuto -10.

Ancora il collettivo: 8 giocatori a referto anche oggi, 4 in doppia cifra: la Bakery si conferma squadra molto pericolosa in fase offensiva, potendo alternare diverse soluzioni realizzati

Maggior fisicità = più rimbalzi. Per Livorno stasera è così: 28 a 37, 10 del solo Fratto (segue Fantoni a 8). Non basta alla Bakery un Angelucci scatenato sotto le plance (8 rimbalzi, a cui aggiunge 10 punti)

BAKERY PIACENZA 60-70 MAURELLI GROUP LIBERTAS LIVORNO

(18-21, 34-35, 46-52)

Bakery Piacenza: El Agbani, Berra 16, Cecchetti 11, Korsunov 6, Coltro 10, Visentin 3, Ringressi NE, Carone NE, Balestra NE, Agbortabi, Angelucci 10, Livelli 4. All. Del Re

Maurelli Group Livorno: Forti 9, Fratto 6, Lucarelli 14, Sipala 6, Bruci, Fantoni 7, Made, Saccaggi 8, Ricci 17, Mancini, Bargnesi 3, Mori. All. Andreazza